Cuiabá sedia lançamento do Campeonato Brasileiro de Big Trail neste sábado

A adrenalina do motociclismo chega a Cuiabá com o lançamento oficial da 5ª e 6ª etapas do Campeonato Brasileiro de Big Trail – BITES Sportbay, neste sábado (21), em frente ao Museu do Rio. O evento de apresentação marca a chegada do “Desafio do Cerrado”, uma das competições mais aguardadas pelos amantes das duas rodas.

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, destacou o apoio da Prefeitura de Cuiabá e a importância do evento para a economia local e o fortalecimento do turismo esportivo. “Estamos recebendo os organizadores desta grande etapa aqui no Museu do Rio. É um evento que vai atrair mais de 3 mil participantes a partir de 28 de junho. Todos estão convidados! Estarei prestigiando, junto com o prefeito Abilio, esse evento que é uma excelente oportunidade de divulgar a nossa cidade para todo o Brasil”, pontuou.

As competições ocorrem nos dias 28 e 29 de junho, das 8h às 18h, no CT do Careca, localizado no km 8 da estrada para Santo Antônio do Leverger. A estrutura do evento foi planejada para proporcionar um ambiente familiar, seguro e voltado tanto para os competidores quanto para o público.

Segundo os organizadores, o Campeonato Brasileiro de Big Trail oferece um novo desafio para quem está acostumado com motos de alta cilindrada usadas no asfalto. “É a chance de trazer essas motos para a terra, com segurança, em uma área controlada. Vamos mostrar como esse esporte é prazeroso e acessível”, explicou Maik, um dos responsáveis pela etapa cuiabana.

Entre os competidores estão os irmãos cuiabanos Cauã e Enzo, que disputarão a categoria Big Pro. “A gente normalmente anda de moto de trilha, que são mais leves. Agora vamos competir com a V-Strom 800DE, uma moto bem mais pesada, mas feita para isso”, disse Cauã. Em meio à disputa sobre quem levará o troféu, Enzo completou: “Essa moto é bem mais pesada. Motocross é bem mais leve, muda muita coisa. Pegamos essa moto para andar na estrada mesmo e agora vamos colocá-la para competir no campeonato. Você que tem uma Big Trail e não tem coragem de colocá-la na terra, pode colocar. Será um campeonato divertido. ”

O Desafio do Cerrado promete movimentar o cenário esportivo de Mato Grosso, reforçando o potencial da capital para sediar eventos de grande porte e impulsionar o turismo de aventura. A entrada tanto para o lançamento quanto para as provas é gratuita.

#PraCegoVer

A foto mostra as motos na entrada do Museu do Rio durante o evento de lançamento do Campeonato Brasileiro de Big Trail.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT