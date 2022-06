Cuiabá sediará XXIII Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social da Região Centro-Oeste

Em reunião realizada nesta quinta-feira (9), durante o XXII Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, no Paraná, Cuiabá foi a escolhida para sediar a XXIII edição do evento da Região Centro-Oeste, que será realizado em 2023. Pautado sempre pela humanização, a gestão Emanuel Pinheiro é referência em ações de acolhimento voltadas à justiça e inclusão social, com iniciativas da primeira-dama, Márcia Pinheiro, desenvolvidas por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

O encontro tem como objetivo fomentar e estimular o aprimoramento e o fortalecimento da gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, por meio da mobilização, articulação, orientação e apoio técnico aos gestores, trabalhadores e conselheiros municipais de Assistência Social.

“No início da gestão, com a elaboração do planejamento estratégico a SADHPD estabeleceu como visão de futuro tornar-se referência na execução da política de Assistência Social. São nesses espaços de diálogo que podemos aprimorar a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. É muito significativo que o encontro da Região Centro-Oeste aconteça em Cuiabá, uma maneira de estabelecer diálogos com os municípios de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com intuito de fortalecimento do SUAS. Cuiabá abre as portas para receber com muito calor humano os nossos vizinhos”, explica a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Entre as ações de destaques da gestão está o Hotel Albergue, que abriga pessoas em situação de rua no momento de enfrentamento a pandemia do coronavírus, a campanha Aquece Cuiabá que realiza a entrega de cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social, o projeto “Viva a Vida na Melhor Idade”, o Natal Sem Fome, o Programa Siminina que consolidou como referência de boas práticas no atendimento à criança e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Além da reabertura do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- Centro Pop, que oferece serviços como a entrega de kits higiênicos, alimentos, cortes de cabelos e atendimento psicossocial.

A Secretaria está ainda envolvida em ações como o Qualifica Cuiabá, programa que oferece cursos de qualificação para que mulheres chefes de famílias possam empreender e sair do ciclo de violência doméstica, conquistando sua independência financeira. Além do Solidariedade em Ação, programa inédito que oferece meio salário mínimo para crianças órfãs de mães vítimas do feminicídio.

“Cuiabá foi escolhida para sediar no ano que vem o XXIII Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Esse é um dos mais importantes fóruns de discussão de políticas públicas de assistência social do país. Então, é uma conquista muito relevante e simbólica para Cuiabá, que vem de um grande sucesso nas políticas públicas na área social, com inclusão e justiça social, coordenada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, que com certeza foram pré-requisitos para que a nossa capital fosse escolhida”, destaca o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.