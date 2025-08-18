Connect with us

Cuiabá

Cuiabá terá Português e Matemática reforçados nos próximos 100 dias

Publicado em

18/08/2025

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Educação, lança nesta terça-feira (19) um plano para reforçar a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática dos 28 mil estudantes matriculados nas 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica).

O evento ocorrerá a partir das 8h, no Hotel Palace Mato Grosso, no Centro, e será destinado aos coordenadores pedagógicos e diretores das escolas.

O secretário de Educação, Amauri Monge, explica que o reforço nessas disciplinas é uma das prioridades da gestão do prefeito Abilio Brunini. “Estamos focados em garantir a plena aprendizagem às crianças e estaremos reforçando o diálogo com os professores, que são importantes aliados nessa missão.”

A professora Thatiany Soares Correa, mentora do programa Giro pela Aprendizagem, ressalta que o período de 100 dias de intervenção pedagógica será iniciado com a exibição de um quadro de atividades que será apresentado aos coordenadores e diretores. “Serão indicados quais livros e páginas dos materiais didáticos, por exemplo, poderão ser utilizados para melhorar a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática em cada uma das escolas de Cuiabá.”

Nesta segunda e terça-feira (19), os alunos matriculados no 2º e 5º anos são submetidos a avaliações intensivas preparatórias para o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), exame nacional que mede a qualidade da educação no Brasil e será realizado ainda neste segundo semestre. Já os estudantes do 3º, 4º e 9º anos passam por avaliações de mensuração.

As provas ocorrem simultaneamente nas 82 EMEBs, nos períodos das 7h às 11h e das 13h às 17h. São duas horas destinadas à avaliação de Língua Portuguesa e outras duas à de Matemática. Nesse mesmo período, cada aluno também responderá a seis questões dissertativas: três relacionadas a Português e três a Matemática.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Prefeitura de Cuiabá conta com 207 estagiários que fortalecem todas as áreas da gestão pública

Published

10 horas atrás

on

18/08/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), celebra nesta data de 18 de agosto, o Dia do Estagiário. Atualmente, a gestão municipal conta com 207 estudantes distribuídos em 17 secretarias, desempenhando papéis essenciais no apoio às atividades administrativas, na organização de documentos, na colaboração em projetos e na proposição de soluções criativas para os desafios do dia a dia.

“Trazem novas ideias, atualizam nossas equipes sobre tendências da atualidade e ajudam a tornar o ambiente de trabalho mais dinâmico e conectado com o futuro. Esta data reforça a importância desses jovens talentos”, destacou o diretor de Emprego, Renda e Qualificação da Smat, Leandro Figueiredo.

A presença de estagiários é considerada fundamental tanto em empresas privadas quanto no serviço público, promovendo avanços com qualidade e inovação.

A servidora Juliana Gonçalves Costa Campos, da Smat, responsável pelas contratações de estagiários, reforçou que eles são peças fundamentais no apoio às atividades administrativas, na colaboração em projetos, na organização de documentos e na proposição de soluções inovadoras.

“Ajudam a dinamizar setores públicos. Além do reconhecimento, fica registrada a gratidão especial a todos eles, que fazem parte desse processo de construção coletiva”, afirmou.

Vale ressaltar que o estágio é uma oportunidade de aprendizado mútuo, em que o estudante vivencia na prática o funcionamento da gestão pública, compreendendo seus processos, responsabilidades e o impacto real do serviço prestado à população.

“Por outro lado, o órgão público também se beneficia com o entusiasmo, a criatividade e a disposição desses jovens em colaborar e buscar soluções”, acrescentou o secretário da Smat, Vicente Falcão.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Câmara de Cuiabá celebra Dia do Estagiário com entrega de certificados

Published

10 horas atrás

on

18/08/2025

By

Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp
A Câmara Municipal de Cuiabá, por meio da Escola do Legislativo, promoveu nesta segunda-feira (18) uma solenidade em comemoração ao Dia do Estagiário. Durante o evento, foram entregues certificados em reconhecimento ao empenho e à dedicação dos estudantes que atuam diariamente no Legislativo.
Os estagiários desenvolvem suas atividades em diferentes secretarias da Casa de Leis, contribuindo para o funcionamento institucional e adquirindo experiências práticas que fortalecem sua formação profissional.
A presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL), ressaltou a relevância do estágio como ferramenta de aprendizado.
“Os estagiários são parte essencial do nosso trabalho diário. Essa é uma oportunidade de crescimento para eles e, ao mesmo tempo, um ganho para o Legislativo, que conta com novas ideias e energia jovem. Temos muitos que começaram como estagiários e hoje são colaboradores da Casa”, afirmou Paula.&nbsp
Para a coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda Fares, a cerimônia simbolizou reconhecimento e valorização.
“É uma forma de agradecer pelo trabalho que os estudantes realizam e também destacar o papel dos supervisores, que orientam e acompanham as atividades. O estagiário tem grande valor para a Câmara Municipal de Cuiabá”, declarou Fares.
O estagiário da presidência, João Luiz Gonçalves de Matos, também destacou a importância da homenagem.
“Esse momento valoriza a experiência do estágio, que é uma oportunidade de estar inserido em um órgão público e conhecer sua dinâmica interna. Tenho aprendido muito e tem sido uma vivência muito valiosa”, enfatizou João.&nbsp
A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo cuiabano em incentivar a formação dos estudantes e reconhecer o papel fundamental que desempenham dentro da instituição.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

SEGURANÇA18/08/2025

Polícia Civil realiza 1ª fase de fiscalização para apurar furto de energia em Pontes e Lacerda

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (18.8), no município de Pontes e Lacerda (448 km a oeste de Cuiabá), a...
SEGURANÇA18/08/2025

Polícia Civil resgata filhote de onça-pintada em propriedade rural de Barra do Garças

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Barra do Garças (520 km de...
SEGURANÇA18/08/2025

Polícia Civil prende autor de feminicídio ocorrido em Pesqueiro em Sorriso

O autor do feminicídio ocorrido na tarde de domingo (17.8) em um pesqueiro em Sorriso foi preso em flagrante pela...

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

