Cuiabá terá Português e Matemática reforçados nos próximos 100 dias
A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Educação, lança nesta terça-feira (19) um plano para reforçar a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática dos 28 mil estudantes matriculados nas 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica).
O evento ocorrerá a partir das 8h, no Hotel Palace Mato Grosso, no Centro, e será destinado aos coordenadores pedagógicos e diretores das escolas.
O secretário de Educação, Amauri Monge, explica que o reforço nessas disciplinas é uma das prioridades da gestão do prefeito Abilio Brunini. “Estamos focados em garantir a plena aprendizagem às crianças e estaremos reforçando o diálogo com os professores, que são importantes aliados nessa missão.”
A professora Thatiany Soares Correa, mentora do programa Giro pela Aprendizagem, ressalta que o período de 100 dias de intervenção pedagógica será iniciado com a exibição de um quadro de atividades que será apresentado aos coordenadores e diretores. “Serão indicados quais livros e páginas dos materiais didáticos, por exemplo, poderão ser utilizados para melhorar a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática em cada uma das escolas de Cuiabá.”
Nesta segunda e terça-feira (19), os alunos matriculados no 2º e 5º anos são submetidos a avaliações intensivas preparatórias para o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), exame nacional que mede a qualidade da educação no Brasil e será realizado ainda neste segundo semestre. Já os estudantes do 3º, 4º e 9º anos passam por avaliações de mensuração.
As provas ocorrem simultaneamente nas 82 EMEBs, nos períodos das 7h às 11h e das 13h às 17h. São duas horas destinadas à avaliação de Língua Portuguesa e outras duas à de Matemática. Nesse mesmo período, cada aluno também responderá a seis questões dissertativas: três relacionadas a Português e três a Matemática.
#PraCegoVer
A foto mostra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Educação, que tem fundo verde. Do lado esquerdo, é possível ver o brasão do município de Cuiabá. No centro, em letras maiúsculas, a frase: “Secretaria Municipal de Educação”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá conta com 207 estagiários que fortalecem todas as áreas da gestão pública
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), celebra nesta data de 18 de agosto, o Dia do Estagiário. Atualmente, a gestão municipal conta com 207 estudantes distribuídos em 17 secretarias, desempenhando papéis essenciais no apoio às atividades administrativas, na organização de documentos, na colaboração em projetos e na proposição de soluções criativas para os desafios do dia a dia.
“Trazem novas ideias, atualizam nossas equipes sobre tendências da atualidade e ajudam a tornar o ambiente de trabalho mais dinâmico e conectado com o futuro. Esta data reforça a importância desses jovens talentos”, destacou o diretor de Emprego, Renda e Qualificação da Smat, Leandro Figueiredo.
A presença de estagiários é considerada fundamental tanto em empresas privadas quanto no serviço público, promovendo avanços com qualidade e inovação.
A servidora Juliana Gonçalves Costa Campos, da Smat, responsável pelas contratações de estagiários, reforçou que eles são peças fundamentais no apoio às atividades administrativas, na colaboração em projetos, na organização de documentos e na proposição de soluções inovadoras.
“Ajudam a dinamizar setores públicos. Além do reconhecimento, fica registrada a gratidão especial a todos eles, que fazem parte desse processo de construção coletiva”, afirmou.
Vale ressaltar que o estágio é uma oportunidade de aprendizado mútuo, em que o estudante vivencia na prática o funcionamento da gestão pública, compreendendo seus processos, responsabilidades e o impacto real do serviço prestado à população.
“Por outro lado, o órgão público também se beneficia com o entusiasmo, a criatividade e a disposição desses jovens em colaborar e buscar soluções”, acrescentou o secretário da Smat, Vicente Falcão.
#PraCegoVer
A foto mostra a fachada da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, localizada no bairro Poção, em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Câmara de Cuiabá celebra Dia do Estagiário com entrega de certificados
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
