Cuiabá terá Português e Matemática reforçados nos próximos 100 dias

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Educação, lança nesta terça-feira (19) um plano para reforçar a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática dos 28 mil estudantes matriculados nas 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica).

O evento ocorrerá a partir das 8h, no Hotel Palace Mato Grosso, no Centro, e será destinado aos coordenadores pedagógicos e diretores das escolas.

O secretário de Educação, Amauri Monge, explica que o reforço nessas disciplinas é uma das prioridades da gestão do prefeito Abilio Brunini. “Estamos focados em garantir a plena aprendizagem às crianças e estaremos reforçando o diálogo com os professores, que são importantes aliados nessa missão.”

A professora Thatiany Soares Correa, mentora do programa Giro pela Aprendizagem, ressalta que o período de 100 dias de intervenção pedagógica será iniciado com a exibição de um quadro de atividades que será apresentado aos coordenadores e diretores. “Serão indicados quais livros e páginas dos materiais didáticos, por exemplo, poderão ser utilizados para melhorar a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática em cada uma das escolas de Cuiabá.”

Nesta segunda e terça-feira (19), os alunos matriculados no 2º e 5º anos são submetidos a avaliações intensivas preparatórias para o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), exame nacional que mede a qualidade da educação no Brasil e será realizado ainda neste segundo semestre. Já os estudantes do 3º, 4º e 9º anos passam por avaliações de mensuração.

As provas ocorrem simultaneamente nas 82 EMEBs, nos períodos das 7h às 11h e das 13h às 17h. São duas horas destinadas à avaliação de Língua Portuguesa e outras duas à de Matemática. Nesse mesmo período, cada aluno também responderá a seis questões dissertativas: três relacionadas a Português e três a Matemática.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT