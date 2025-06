Cuiabá terá prévia do Festival do Japão com nova feira no Museu do Rio

O Museu do Rio será palco de uma nova feira cultural que servirá como prévia do aguardado retorno do Festival do Japão, previsto para 2026. A feira, marcada para setembro, antecede um dos maiores eventos culturais da capital e será promovida pela Associação Cultural Nipo-Brasileira, com apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, explica que a nova feira, a ser instalada no espaço turístico e cultural, funcionará como um pré-evento de lançamento do festival, previsto para acontecer no próximo ano, no Parque Novo Mato Grosso. Ele destacou que a última edição do Festival do Japão, realizada em 2016, reuniu mais de 120 mil visitantes.

“Ainda não definimos a data exata, mas já está certo que o pré-lançamento acontecerá em setembro. Trata-se de um evento que fomenta não apenas a economia, mas também o turismo e o desenvolvimento local. A cultura japonesa, milenar, tem raízes em Cuiabá. Há mais de 50 anos, a comunidade japonesa participa ativamente da construção da nossa capital”, ressaltou o secretário.

O Museu do Rio, que abriga também o Aquário Municipal, já se consolidou como referência para manifestações artísticas e culturais, tendo recebido mais de 200 mil visitantes. A expectativa é que o evento promova integração e respeito à diversidade cultural.

“Nosso objetivo é resgatar um festival que marcou a história de Cuiabá e que agora retorna com força total. Estamos construindo isso com parceiros importantes, como o Consulado Japonês e a JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão), para que o evento ganhe ainda mais relevância”, acrescentou Medeiros.

Envolvido diretamente na articulação e viabilização do evento, o vereador Rafael Yonekubo apoia a iniciativa e reforça o compromisso com a valorização da cultura nipo-brasileira. “É uma honra participar da retomada desse evento, que tem grande significado para a nossa história. Vamos trabalhar para que esta edição seja um marco na integração cultural da cidade”, afirmou o parlamentar.

#PraCegoVer

A imagem mostra o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, que usa camisa preta, e representantes da Associação Cultural Nipo-Brasileira, além do vereador Rafael Yonekubo, usando verde, reunidos em frente ao Museu do Rio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT