Cuiabanco impulsiona microempreendedores locais e atrai atenção em nível nacional

Os bons resultados do Cuiabanco, iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro, dedicada a estimular o potencial dos empreendedores de pequenas empresas, têm chamado atenção não apenas de outros municípios de Mato Grosso, mas também em outros estados. O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo recebeu nesta sexta-feira (11) a visita do diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – Funsat, Paulo da Silva, que veio acompanhado pela coordenadora de Empreendedorismo da Funsat, Catyuce Thays de Lima e pela assessora técnica da Funsat, Luciana Rezende. Também participaram da reunião o diretor de Geração de Emprego, Renda e Qualificação Profissional da Prefeitura, Rafael Butareli, o gerente do Cuiabanco, Dagmar Arantes e membros da equipe técnica.

Paulo da Silva, diretor-presidente da Funsat, revelou que a visita à cidade de Cuiabá teve o propósito de conhecer as atividades do Cuiabanco. “O objetivo principal da nossa visita é entender o trabalho que vocês já possuem em andamento. Atualmente, estamos envolvidos em diversas iniciativas colaborativas com várias secretarias dentro da Prefeitura de Campo Grande. Especificamente, estamos trabalhando na FUNSAC no contexto do microcrédito. Através de nossos contatos com o SEBRAE e profissionais de Santa Catarina, descobrimos que vocês já desenvolveram e implementaram um programa abrangente. Viemos até aqui para compreender esse processo em detalhes e aprender com a experiência de vocês. Nosso objetivo é aplicar esse conhecimento em Campo Grande, conforme solicitado pela nossa prefeita. Queremos oferecer suporte aos empreendedores locais, proporcionando empréstimos subsidiados e um serviço de atendimento eficaz para aqueles que necessitam desses recursos”, comentou.

Em uma roda de conversa, foram apresentadas aos visitantes as ações de fomento econômico do programa “Pra frente Cuiabá”, com ênfase às atividades do Cuiabanco. Os representantes da prefeitura de Campo Grande fizeram muitas perguntas ao longo da explanação e sanaram suas dúvidas. “Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos os membros da equipe técnica presente, especialmente ao secretário Vuolo, que nos recebeu prontamente. Reconhecemos plenamente que o trabalho que vocês realizam é desafiador. O âmbito das suas atividades é mais amplo do que o da Funsat, pois abrange várias secretarias e pilares distintos. Embora em Campo Grande tenhamos feito progressos significativos, é notório que a integração de diferentes aspectos de negócios, como vocês fazem, é impressionante”, disse o diretor-presidente da Funsat.

O secretário Vuolo falou sobre a satisfação em ver que o Cuiabanco está servindo de modelo para iniciativas em vários locais. “Estamos extremamente contentes por ter recebido essa visita dos nossos amigos de Campo Grande, bem como de representantes e secretários de diferentes municípios em outras ocasiões. Essas interações são essenciais para compartilhar nosso sistema e os resultados positivos que temos alcançado. Um marco importante foi o lançamento da frente parlamentar de microcrédito em Brasília, onde tivemos a oportunidade de apresentar o trabalho do Cuiabanco, que apoia e auxilia empreendedores, especialmente microempreendedores, que desejam dar o primeiro passo em suas iniciativas. Sob a visão dinâmica do prefeito Emanuel Pinheiro, estabelecemos uma linha de crédito que simplifica o processo de dar esse primeiro passo. Mas, mais do que apenas financiamento, nosso foco está na prestação de assistência, apoio e consultoria necessários para transformar os sonhos dos empreendedores em realidade”, declarou.

Vuolo ressaltou que o sucesso do Cuiabanco é uma consequência direta da política de inclusão social da Prefeitura de Cuiabá, que visa aumentar a geração de empregos e renda. “Isso se reflete em nosso índice de desemprego, que é um dos mais baixos do país. Todo esse progresso faz parte do programa “Pra Frente Cuiabá”, que abrange não apenas linhas de crédito, mas também programas de qualificação, capacitação e orientação técnica, inclusive para a área rural. Estamos muito satisfeitos com os resultados positivos e continuaremos de portas abertas para receber aqueles que desejam conhecer nosso trabalho, como é a tradição hospitaleira de Cuiabá”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT