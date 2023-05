Culto Ecumênico é realizado em homenagem ao Dia das Mães na Câmara de Cuiabá

Nesta sexta-feira (12) foi realizado pela Câmara Municipal de Cuiabá o culto ecumênico em homenagem ao dia das mães, no Plenário Ana Maria Couto (Plenarinho). O evento contou com a presença do Pastor Lincoln Lacerda.

A servidora Leila Alves usou o momento do Culto para fazer uma oração para as famílias e para as mães comentou sobre a importância de ter participado da cerimônia. Ao final do evento houve a entrega de lembranças para todas as mães presentes.

“Senti no coração que devia dizer algo para as mães, porque a gente fica sabendo de tantas maldades que acontecem nos lares, que ficamos assustados. A mensagem foi para que as mães lutassem para que o mal não entre em suas casas, quis passar uma mensagem de paz e amor. Não vou falar que sei de tudo, mas estou aprendendo que o amor de Deus é tudo pra nós e que sem ele não somos nada”, disse Leila.

O Pastor Lincoln Lacerda realizou a cerimônia com músicas e bênção para todos os presentes comentou sobre a dimensão da relevância de uma mãe na vida das pessoas.

“A mãe é a figura que nós temos do amor de Deus, a mãe é quem cuida quem ama e edifica o lar. Muitos pais abandonam os seus filhos, mas diversas vezes é a mãe quem fica e se torna a coluna principal da família” comentou o Pastor.

O secretário de Ações Institucionais, Charles Dias falou sobre a importância da realização do evento na Casa de Leis.

“Em nome do presidente, vereador Chico 2000, gostaria de agradecer a todas as mães que estiveram presentes no culto. Esse é o momento de não só celebrar o dia das mães, mas também de lembrar os nossos entes queridos” finalizou Dias.