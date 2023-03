Curso abordará enfrentamento à intolerância e promoção da liberdade religiosa na próxima semana

Todas as taxas referentes aos serviços de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) podem ser pagas também por meio de PIX, proporcionando maior celeridade na vida do contribuinte que busca pelos serviços da autarquia.

“Hoje, com a opção do pagamento pelo PIX disponibilizada pelo Governo do Estado, o recebimento das taxas do Detran acontece em poucos segundos, proporcionando a baixa instantânea do valor pago, o que dá mais agilidade na conclusão do serviço ao cidadão”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Antes o Detran emitia as taxas apenas com o código de barras para pagamento. Então, após pagar, o cidadão precisava aguardar até uma hora para a compensação do valor. Agora os boletos de pagamento são emitidos também com um QR Code, já para a opção do pagamento no PIX.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-MT, Alessandro de Andrade, observou que a medida, adotada pelo Governo de Mato Grosso em março de 2022, é uma forma de tornar o serviço público mais eficiente. “Mesmo aos finais de semana, as taxas podem ser pagas no PIX, garantindo a baixa instantânea do débito”, ressaltou.

O pagamento pode ser feito por qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma conta em uma instituição financeira ou de pagamento, incluindo os bancos que não são conveniados com o Governo do Estado, como os digitais, desde que sejam participantes do PIX.