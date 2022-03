Curso de customização criativa incrementa renda doméstica de mulheres

A magia do empreendedorismo feminino está contagiando mulheres de Várzea Grande que podem contar com esse acesso via Secretaria Municipal de Assistência Social para incremento de renda e abertura do próprio negócio. A exemplo é a da dona de casa Leonice Rodrigues de Amorim, que atualmente está disponível para mercado de trabalho e resolveu buscar empoderamento e autonomia econômica de renda doméstica, por meio do Projeto Social Mulheres Empreendedoras.

“Estou desempregada, sou dona de casa e vi no projeto uma oportunidade de mudar a realidade financeira da minha família. Minha cunhada já é participante do Projeto Mulheres Empreendedoras e me convidou, interessei no curso de customização, pois gosto bastante de artesanato. Como no momento estou sem nenhum vínculo de emprego, fiz o curso, aprendi todos truques para deixar peças belíssimas e agora vou customizar peças minhas e da minha filha, além de encomendas para vender. Acredito no meu potencial, vejo nesta capacitação uma alternativa de renda familiar, ter meu próprio ateliê, um sonho”, enfatizou a moradora do bairro Jardim das Oliveiras que recebeu seu certificado de qualificação profissional do Instituto INCA, do curso de Customização Criativa de Roupas do Projeto Aprenda e Empreenda: Empoderamento Feminino e Autonomia Econômica Familiar, que ocorreu durante a semana passada (14 a 18), no Caderno II.

A participante pretende se tornar especialista em roupas com pedrarias através da oportunidade do curso. Ela acrescenta ainda que apenas com uma agulha e linha de costura se pode ousar na criatividade e enaltecer a beleza nas peças e bolsas deixando look fashion e moderno.

Conforme a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, várias mulheres participaram da qualificação no município, dentro do Programa de Qualificação que abrange várias ações, entre elas, o curso que encerrou nesta segunda (21), oficina de customização criativa.

“A oficina foi viabilizada a partir de uma emenda parlamentar do deputado Dr. Leonardo, que destinou a Várzea Grande pela solicitação do vereador Ivan dos Santos, a qualificação profissional, onde pudemos ser palco para sediar a oficina. Teremos outros cursos de personal organizer no bairro São Mateus, com objetivo de empoderamento feminino, contribuir para autonomia financeira, porque sabemos que as mulheres quando têm empoderamento, têm também essa autonomia financeira, elas conseguem muitas vezes quebrar o círculo de violência. Nós estamos no mês de março, mês alusivo à mulher, essas ações continuam em Várzea Grande o ano todo, além destes cursos, temos mais de 65 cursos no município, tendo como prioridade a mulher”, sublinhou a secretária.

A coordenadora Pedagógica do Projeto Aprenda e Empreenda: Empoderamento Feminino e Autonomia Econômica da Mulher do Instituto de Inclusão, Cidadania e Ação (INCA), Poliana Queiroz disse que o projeto é financiado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pela emenda parlamentar do deputado Federal, Dr. Leonardo Ribeiro Albuquerque que direcionou para o INCA realizar a ação em várias cidades de Mato Grosso e Várzea Grande foi contemplada por meio da Secretaria de Assistência Social, que destinou as Mulheres Empreendedoras. “A iniciativa vai intensificar com outros cursos já existentes na cidade, ao todo em Mato Grosso, nosso projeto atenderá 1500 mulheres, em oito cidades. Em Várzea Grande serão cinco bairros atendidos, contabilizando a qualificação profissional de 150 mulheres.

Dona Heloneida Cerqueira, integrante do Projeto Mulheres Empreendedoras, falou que participar do curso de customização criativa acrescentou muito na atividade artesanal. “Eu nunca imaginei na minha idade aprender algo assim. Aprendi a customizar camisetas, pintura estilo Tie Dye, para mim foi muito aprendizado, como mãe vim buscar a qualificação, pois minha filha é apaixonada por artesanato, como ela está trabalhando, amei de paixão e vou ensinar minha filha também, se pudesse queria continuar fazendo.

“Eu e minha filha vamos abrir um ateliê no bairro Mappin e iremos fazer peças para comercializar. Fiz mais para passar para minha filha e juntas nessa parceria de um pequeno negócio. Amo, artesanato é minha paixão, principalmente crochê, sou artesã do crochê, mas este curso achei lindo, nunca imaginei participar deste aprendizado maravilhoso. Agradeço de coração os profissionais pela paciência conosco. Muitas mulheres agora terão uma renda extra, pois têm filhos pequenos e trabalhar de casa, vender para amigas e colegas é uma excelente alternativa de renda”, explicou a dona Heloneida.

A coordenadora do Projeto Mulheres Empreendedoras, Ellen Carla da Costa falou que o projeto teve a honra de receber curso de customização criativa no implemento da renda doméstica. “O projeto atualmente atende cerca de 500 mulheres, em quatro polos. As oficinas retomam em junho com vários cursos de customização, oficina de corte e costura, bordado em chinelo, design de sobrancelhas, entre outros. Muitas destas mulheres terão incremento extra na renda doméstica com a customização criativa”.

O instrutor do curso de Customização Criativa, professor Alison Rodrigues Rangel, explicou que nesta semana de qualificação profissional ministrou mais de 20 técnicas de customização de peças. “O que mais me esforcei para ensinar foram técnicas que pudessem fomentar a criatividade e ousadia destas mulheres, com isso, criassem seus próprios padrões, próprio estilo na customização das peças. Fizemos aplicação de pedrarias, pintura de tecido, estamparia e pequenos reparos de tecido. De fato acredito que consegui agregar mais conhecimento e autonomia financeira à atividade profissional delas”.

Para se inscrever no projeto Mulheres Empreendedoras basta procurar um dos quatros CRAS da cidade – Cristo Rei, Santa Maria, São Mateus e Grande Glória, nos locais as mulheres podem ter mais informações da forma de ingresso no projeto que é voltado para empoderamento feminino e autonomia financeira. O projeto atende mulheres em vulnerabilidade social com cursos profissionalizantes, oficinas e palestras de empoderamento e economia criativa.