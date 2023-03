Curso de EIA/RIMA oferecido pela Sema teve grande participação de técnicos envolvidos em licenciamento

A primeira unidade do Programa Ser Criança, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc), construída em Poconé, servirá de modelo para todo o Estado, afirmou o governador Mauro Mendes. No evento de inauguração, as crianças do projeto receberam do Governo de Mato Grosso uniformes, roupas para aulas de balé e de artes marciais, além de kits de materiais de ensino.

“Tenho o dever de olhar para todos os 141 municípios. Graças a Deus, criamos as condições para que isso acontecesse e, podem ter certeza, vamos ter sempre um olhar especial para todas as cidades. Essa importante iniciativa que inauguramos em Poconé servirá de modelo para todo o estado, e pretendemos levar para muitas regiões de Mato Grosso”, destacou.





O programa já conta com 400 crianças em situação de vulnerabilidade, na faixa etária de 4 até 12 anos. No entanto, tem capacidade de atender até para mil crianças. Diariamente, elas terão atividades, como aulas de música, artes, dança, esportes e reforço das disciplinas, sempre em contraturno escolar, a fim de garantir mais qualidade de vida a elas.

As crianças também receberão as refeições em cada período.

A previsão de investimento do Governo de Mato Grosso no programa é de mais de R$ 7 milhões, por ano.

“As mães que têm filhos no contraturno do Programa Ser Criança podem trabalhar tranquilamente, porque sabem que estão seguras e bem cuidadas”, destacou a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

Ela lembrou da época em que desenvolveu ações semelhantes em Cuiabá. “Foi um projeto sonhado com muito carinho, com muita atenção. Quando eu era primeira-dama do município de Cuiabá, eu cuidei de projeto Siminina e quando eu saí do município, fiquei com muita saudade, muita vontade de cuidar das crianças de novo. Agora, como primeira-dama do Estado tenho a oportunidade de cuidar não apenas das meninas, mas também dos meninos. Então, as mães que tem essas crianças no contraturno podem trabalhar tranquilamente, porque aqui as crianças vão ser bem assistidas”.

A secretária Grasielle Bugalho, da Setasc, agradeceu o trabalho incansável da equipe da Assistência Social e Cidadania que se esforçou para que o programa tenha a eficiência e qualidade, cuidando de cada detalhe desde a elaboração do projeto, execução da construção, compra de equipamentos, de instrumentos e de materiais, decoração de cada ambiente, instalações elétrica e hidráulica. “A eficiência é algo que a primeira-dama sempre nos pauta e o governador nos tem exigido. ELA fala sempre: ‘eficiência com qualidade porque não basta entregar, tem que ser perfeito, tem que ser de acordo com o que foi sonhado’”.





O prefeito de Poconé, Tatá Amaral, comemorou a parceria com o governo e parabenizou a primeira-dama do Estado. “É uma honra sermos o primeiro município agraciado com esse projeto. Parabéns Virgínia Mendes, sucesso, temos certeza que outros municípios almejam essa mesma obra, mas nós tivemos a felicidade de sermos o primeiro e vamos cuidar bem dela”.