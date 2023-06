Curso de maquiagem gratuito promovido pela Prefeitura de Cuiabá beneficia mulheres do bairro Nova Esperança

Na última quinta-feira (22), ocorreu o encerramento do curso de maquiagem oferecido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio do programa Qualifica Mulher, às mulheres do bairro Nova Esperança. O curso, que contou com a participação de 19 alunas, moradoras da região, foi realizado em uma igreja da comunidade, proporcionando oportunidade de qualificação para as participantes, de maneira gratuita.

A aluna Carolina Prado disse que soube do curso por meio do grupo de WhatsApp do bairro e viu nele uma chance de aprimorar suas habilidades e seguir um caminho profissional. “Agradeço muito por poder participar deste curso gratuito, pois normalmente os cursos de maquiagem têm um valor elevado e eu não tenho condições de pagar. Gosto muito de maquiagem e pretendo trabalhar com isso, para ter uma renda extra. É maravilhosa essa atitude da Prefeitura, que está dando uma chance às pessoas sem condições financeiras de se qualificar para ter uma profissão”, elogiou.

A realização desta capacitação para a comunidade foi um pedido do presidente do bairro, Vanderson Rodrigues. “Por meio de uma parceria estabelecida entre a nossa comunidade e a União Coxipoense das Associações dos Moradores de Bairros – UCAM, temos buscado qualificar os moradores da região. Em vez de apenas doar cestas básicas, decidimos investir na qualificação profissional como forma de solucionar o problema da falta de emprego e renda. É essencial termos essa oportunidade de proporcionar às pessoas do bairro a chance de terem uma profissão e uma fonte de renda estável, além de inseri-las diretamente no mercado de trabalho. Essa parceria com a Prefeitura, por meio do programa Qualifica, é de extrema importância para a comunidade”, destacou.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, marcou presença no encerramento do curso e destacou a iniciativa da primeira-dama, Márcia Pinheiro, de oferecer cursos de qualificação profissional para capacitar as mulheres e possibilitar que elas venham a ter uma renda, por meio do programa Qualifica Mulher. Ele falou também sobre a disponibilidade de uma linha de financiamento prioritária para as mulheres participantes do programa Qualifica Mulher, através do Cuiabanco, com o objetivo de impulsionar a geração de empregos e a independência financeira.

“Os valores disponibilizados variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil, com juros subsidiados pela Prefeitura de Cuiabá para os adimplentes e podem chegar a até R$ 25 mil. Essa iniciativa de crédito tem como objetivo impulsionar a criação de empregos, a renda e a independência financeira das alunas por meio do estabelecimento de pequenos empreendimentos. A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em colaboração com o Senac, também fornecerá orientação e apoio integral às mulheres através da Sala do Empreendedor”, explicou. Ele disse que em breve uma equipe do Cuiabanco irá até a comunidade para explicar detalhadamente como funciona a linha de crédito e prospectar novos beneficiários.

