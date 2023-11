Curso do Programa de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional finaliza em dezembro, com o primeiro eixo alcançando 100% de aproveitamento

Com 100% de aproveitamento, o curso Programa de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, direcionado aos técnicos de nível médio da Secretaria Municipal de Educação, finaliza o primeiro eixo no próximo dia 8 de dezembro. No total, 369 servidores Técnicos em Administração Escolar (TAE), Técnicos em Nutrição Escolar (TNE), Técnicos em Multimeio Didático (TMD) e Técnicos em Manutenção e Infraestrutura (TMIE), nas funções de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), Vigilantes e Motoristas da Educação estão participando da qualificação, referente a 2023/2024. Após a conclusão do curso, os profissionais terão elevação de nível e, consequentemente, uma melhoria em seus salários.

O curso teve início em julho e integra o novo Programa de Formação da Rede Municipal realizado em consonância com a Política Educacional da rede pública municipal de ensino – Escola Cuiabana, o Plano de Cargo e Carreira, descrito na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação e as metas do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), da administração municipal.

Seu objetivo é oferecer aos profissionais conhecimentos, competências e habilidades necessárias para que possam atuar em suas funções específicas, contribuindo com a melhoria dos trabalhos em suas respectivas unidades, com foco no desenvolvimento profissional e valorização dos servidores.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado ressaltou que a gestão Emanuel Pinheiro, comprometida com a excelência e o compromisso com as pessoas, entende que um servidor motivado demonstra dedicação e empenho maiores e mais relevantes na execução de tarefas, na gestão e no convívio com os demais no ambiente laboral, trabalhando de forma eficaz e, principalmente, com respeito ao cidadão.

“O poder público municipal reconhece que o trabalho realizado pelos profissionais é elemento fundamental na construção de uma educação cada vez mais qualificada, com resultados positivos diretos na vida dos cidadãos. O curso Programa de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, foi implementado dentro dessa perspectiva e, com um quadro de tutores e orientadores formado por servidores da Secretaria de Educação”, disse a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Metodologia

Organizado em três eixos integrados, de Formação Pedagógica (320 horas/aula), Formação Específica (320 horas/aula, com início em fevereiro e término em junho) e Prática Profissional Supervisionada (200 horas/aula, com término em setembro), o curso é realizado no formato on-line e presencial (80% das atividades serão on-line e 20% presencial), com término em julho de 2024.

Cada eixo é composto por módulos por meio dos quais serão trabalhados os conteúdos formativos. Os módulos são desenvolvidos em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

O cursista Simaias San Martim Mateus de Jesus, Técnico de Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE- ASG) disse que entre os pontos positivos da qualificação é a valorização profissional dos servidores. “A qualificação nos dá a possibilidade de crescimento profissional e melhoria salarial. Isso motiva os servidores a se empenhar”, disse ele. Simaias possui curso superior em redes de computadores e disse que a qualificação vai possibilitar a ele realizar vários sonhos pessoais, além do casamento e da obtenção da dupla cidadania espanhola, ambos já realizados.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT