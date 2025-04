Curso Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri é promovido pelo MPMT

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realizará, entre os dias 14 e 16 de maio, o curso “Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri”. A capacitação, destinada aos membros do MPMT, é promovida em parceria com a Procuradoria de Justiça Especializada Criminal, o Centro de Apoio Operacional (CAO) Júri e a Confraria do Júri.O curso, com carga horária de 21 horas-aula, será realizado de forma presencial no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). As aulas ocorrerão em dois períodos: pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 18h.“Esta é uma oportunidade ímpar para os membros do MPMT aprimorarem suas habilidades e conhecimentos sobre o Tribunal do Júri, que é um dos mais desafiadores espaços da advocacia criminal. Mais do que conhecimento técnico, atuar no Júri exige estratégia, persuasão e sensibilidade para compreender o funcionamento do tribunal e conquistar os jurados”, argumenta o coordenador do Ceaf, procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade.“Estamos comprometidos em proporcionar uma formação de excelência, que não apenas enriqueça o conhecimento técnico dos participantes, mas também desenvolva suas capacidades de persuasão e sensibilidade, essenciais para a atuação eficaz no Tribunal do Júri. Esperamos que todos aproveitem ao máximo essa oportunidade de aprendizado e crescimento profissional”, acrescentou o procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, titular da Especializada Criminal.Composto por 20 módulos, o curso será ministrado pelo promotor de Justiça Eugênio Paes Amorim, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Com 21 anos de atuação exclusiva no Tribunal do Júri, o promotor atualmente trabalha na Vara do Júri especializada em feminicídios.“O curso aborda desde os preparativos preliminares até as técnicas de oratória e a condução de casos específicos, como feminicídios e homicídios no contexto do tráfico de drogas”, explica o promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, presidente da Confraria do Júri. A quantidade de vagas é limitada a 132 participantes e os certificados serão disponibilizados àqueles que obtiverem o aproveitamento de 75% no curso.

*Estagiário escreve sob supervisão da jornalista Ana Luíza Anache.

