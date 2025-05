Curso obrigatório para 65 taxistas termina neste sábado (24)

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) interditará a partir das 9h deste sábado (24), parte da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Av. do CPA, sentido Centro-CPA, atendendo a uma solicitação do Consórcio Construtor BRT Cuiabá para execução de obras. O serviço deverá ser concluído em 8 dias e compreende o trecho que vai das proximidades do semáforo no Conselho Estadual de Educação até a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

No local especificado será realizada a fresagem da pista e aplicação da massa asfáltica para igualar as vias. Agentes da Semob estarão no local para garantir a segurança viária e fluidez do trânsito especialmente nos primeiros dias da intervenção.

Durante esse tempo, apenas a pista do lado direito seguindo sentido CPA estará operando, o que exige paciência dos motoristas e que busquem rotas alternativas para melhorar o tráfego.

O cronograma de ações prevê obras também em períodos noturnos, para agilizar a conclusão o mais rápido possível. Em determinados horários de extremo movimento, as obras serão suspensas para evitar mais transtornos.

No sábado (24), as obras serão realizadas das 9h às 16h. No domingo (25), terão início duas horas mais cedo, das 7h às 16h, e na segunda-feira (27) e terça-feira (28), das 9h às 16h.

Nos dias 28, 29 e 30, (quarta, quinta e sexta-feira) das 9h às 16h retomando às 20h e seguindo até meia-noite. E no sábado (31), das 9h às 17h.

“Apenas uma via em funcionamento, máquinas na pista, então, orientamos aos motoristas que busquem rotas alternativas para chegarem aos seus destinos. O fato da interdição começar no final de semana visa que as pessoas olhem para a obra já mentalizando alternativas para enfrentar o trânsito em dias da semana, na rotina do trabalho. Que possam ir se acostumando para não se assustar com o fluxo total da segunda-feira”, explicou o diretor de Trânsito da Semob, Pedro César Gonçalves.

As obras também serão executadas no sentido contrário do mesmo trecho, após o término desta.

