Curso reunirá autoridades em Cuiabá no enfrentamento à corrupção e lavagem de dinheiro
Nos dias 20 e 21 de outubro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) sediará presencialmente o curso “Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Avançado”, com a presença de autoridades no assunto que estarão aptas a disseminar o conhecimento sobre o tema em Cuiabá.
No primeiro dia (20 de outubro), a abertura institucional será às 10h, seguida de palestra sobre o “Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos”, que será proferida pela coordenadora de Estratégias de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Maria Beatriz Amaro.
Na sequência, às 14h, o juiz federal Gustavo Chies Cignachi (4ª Região) vai falar sobre “O papel do Poder Judiciário na efetividade da recuperação de ativos: desafios e boas práticas nacionais”.
Finalizando a programação do primeiro dia, o analista do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Leandro Lopes Ferreira, vai abordar o tema “Inteligência Financeira e Grupo de Egmont”.
Já no dia 21 de outubro, os trabalhos terão início às 9h, com palestra do delegado de Polícia Federal Daniel Mostardeiro Cola, que abordará o tema “Descapitalização Qualificada de Organização Criminosa”.
Na sequência, às 10h30, será a vez da palestra “Lavagem de Dinheiro e Mercado de Jogos, Cassinos e Apostas”, com o subsecretário de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), Fábio Macorin.
Às 14h, o delegado de Polícia Eduardo Rizzotto de Carvalho, coordenador de Inteligência Tecnológica e Assessoramento contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Mato Grosso, apresentará o tema “Laboratório de Lavagem”.
Finalizando o evento, o coordenador de Recuperação de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Edgard Almeida Queiroz Prata Resende, irá falar sobre “Recuperação de Ativos – boas práticas internacionais e brasileiras”.
O evento será realizado na Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, na sala Mangabeira.
Inscrições – O evento é uma realização do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Comitê Interinstitucional de Defesa do Patrimônio Público (CIPP) e da Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Podem se inscrever para a iniciativa magistrados(as) e servidores(as) do TJMT e Justiça Federal, membros do Ministério Público Estadual e Federal, Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral do Estado, conselheiros e auditores do Tribunal de Contas, Controladoria-Geral do Estado e União e delegados da Polícia Judiciária Civil e Polícia Federal.
Clique neste link para efetuar sua inscrição.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Autor: Lígia Saito
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
Audiência pública debate proteção de animais domésticos em Cuiabá
As 15ª e 16ª Promotorias de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital realizam, no dia 10 de outubro (sexta-feira), audiência pública híbrida com o tema: “Debate sobre a implementação de medidas concretas voltadas à defesa e proteção de animais domésticos no contexto da política de bem-estar animal em Cuiabá”.
O encontro ocorre presencialmente no auditório da Sede das Promotorias de Justiça da Capital, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pelo canal do Ministério Público de Mato Grosso no YouTube e pela plataforma Microsoft Teams.
O objetivo é ouvir a sociedade e debater os desafios e soluções para a efetivação de medidas concretas de proteção aos animais domésticos, alinhadas à política de bem-estar animal no município. A audiência será presidida pelos promotores de Justiça Ana Luiza Avila Peterlini de Souza e Joelson de Campos Maciel.
Foram convidados a participar da audiência pública: o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), a Polícia Civil (por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente – Dema), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o Hospital Veterinário da UFMT, a Diretoria de Bem-Estar Animal do Município de Cuiabá, as associações LUNAAR, Tampatinhas Cuiabá e É o Bicho MT, a Universidade de Cuiabá (Unic), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso (CRMV-MT), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (por meio da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais), a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, além de todos os interessados no tema.
Após a abertura, alguns convidados poderão fazer breves exposições (limitadas a 10 minutos) para contextualizar o tema. Em seguida, será aberta a palavra aos demais participantes, com tempo de até cinco minutos para manifestação, respeitando a ordem cronológica de inscrição.
A gravação da audiência ficará disponível no site do Ministério Público de Mato Grosso. Manifestações posteriores poderão ser protocoladas no SIMP nº 004344-005/2025, exclusivamente por meio de Peticionamento Eletrônico, disponível aqui.
Acesse o canal do MPMT no WhatsApp!
Fonte: Ministério Público MT – MT
“Agora ele ficou feliz”: jovem indígena recebe o primeiro registro civil na Expedição Araguaia-Xingu
Com o olhar tímido e o semblante sereno, o jovem indígena Vercio Tseremori’a, de 22 anos, saiu da aldeia com o pai para conquistar um direito fundamental: o de existir oficialmente. Neste domingo (5 de outubro), ele recebeu sua certidão de nascimento, emitida durante os atendimentos da 7ª Expedição Araguaia-Xingu, realizados no distrito de São José do Couto, em Campinápolis.
O documento, simples para muitos, representava um novo começo para o jovem. Acompanhado do pai, o trabalhador rural indígena Timoteo Tseremori’a, Vercio segurava nas mãos o papel que agora lhe garantia acesso à cidadania e aos direitos básicos.
“Agora ele ficou feliz, falou para nós lá. Agora conseguiu e ficou alegre”, contou Timoteo, ao ver o filho alcançar o reconhecimento civil.
De acordo com o Censo 2022 do IBGE, Campinápolis abriga 8.421 indígenas, o que representa mais da metade da população do município (55,07%) — o maior índice de Mato Grosso. Apesar disso, a distância e as dificuldades de acesso ainda impedem que muitos moradores tenham documentos e atendimento básico.
Timoteo entende bem o que isso significa: “Conseguir é bom. Alguém de nós com doença, o hospital não vai atender a gente sem documento. Vamos trabalhar na fazenda e registrar contrato”, disse, ao relatar o alívio de ver o filho finalmente registrado.
Os atendimentos aconteceram na Escola Municipal São José do Couto, entre os dias 3 e 4 de outubro, levando cidadania, saúde e dignidade a quem vive distante dos grandes centros.
Planejamento e sensibilidade
O juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do TJMT e idealizador da Expedição, explicou que as localidades são escolhidas a partir de um mapeamento das necessidades mais urgentes.
“Campinápolis e Bom Jesus do Araguaia têm grandes desafios no que diz respeito à assistência para a população indígena. Passamos pelas aldeias para o plano de ação da Expedição Araguaia-Xingu e conhecemos de perto a realidade”, afirmou.
Segundo o magistrado, o propósito vai além dos números: “Não temos um número, nem parâmetros a serem superados, mas temos a certeza de que, ano a ano, vamos tentar minimizar essas angústias, esse sofrimento”, destacou, agradecendo a confiança do presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, no projeto.
7ª Expedição Araguaia-Xingu
Na primeira etapa, os atendimentos ocorrem de 3 a 10 de outubro no Distrito São José do Couto, localizado em Campinápolis, e no município de Bom Jesus do Araguaia. Em seguida, de 3 a 14 de novembro, as ações serão realizadas na Agrovila Jacaré Valente, em Confresa, no Distrito Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, e no Distrito de Veranópolis, também em Confresa.
Parceiros
Compõem a lista de parceiros e instituições participantes a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) — nas áreas de Cultura e Esporte —, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Integram ainda o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Somam-se aos parceiros a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
A relação de colaboradores contempla também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que realizará atendimentos no município de Bom Jesus do Araguaia.
Confira as fotos da Expedição no Flickr do TJMT
Com apoio da Justiça, moradora de São José do Couto reencontra sua identidade e autoestima
Acesso à cidadania transforma realidade de indígenas durante a Expedição Araguaia-Xingu
De São José do Couto a Bom Jesus do Araguaia: 7ª Expedição Araguaia-Xingu segue para próxima parada
Na Expedição Araguaia-Xingu, mãe recebe orientação para garantir direitos da filha adotiva
Um gasto a menos, um sonho a mais: união se concretiza com apoio da Justiça Comunitária em Expedição
Círculo de Paz promove escuta, desperta sonhos e união entre crianças durante Expedição
Justiça que chega até o povo: a alegria de quem recupera o direito de ser reconhecido
Judiciário inicia a 7ª Expedição Araguaia-Xingu levando serviços ao distrito de São José do Couto
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
