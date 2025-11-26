Curso visa fortalecer atendimento humanizado a pessoas com deficiência e TEA

Garantir um atendimento que respeite e reconheça cada indivíduo. Este foi o principal objetivo do curso “Atendimento humanizado às Pessoas com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista”, ministrado aos servidores e servidoras do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na manhã desta quarta-feira (26.11), no Plenário do órgão, em Cuiabá.

Além da participação presencial, foi assegurado o comparecimento virtual de servidores e servidoras dos Cartórios Eleitorais, por meio de transmissão realizada pelo YouTube. O principal objetivo foi fortalecer a cultura institucional de respeito à diversidade e à inclusão, contribuindo para o aprimoramento das práticas de atendimento para cidadãos e cidadãs com deficiência, incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na abertura, o secretário de Gestão de Pessoas, Gilvan Rodrigues de Oliveira, destacou que o TRE-MT está na vanguarda quando o assunto é inclusão e acolhimento. “Este curso integra as ações de capacitação do Tribunal, por entendermos que dar atendimento adequado é reconhecer cada indivíduo com sua particularidade. Temos inúmeras condições a serem consideradas e precisamos entender para acolher cada pessoa de acordo com sua necessidade”.

O assunto foi abordado pela psicóloga e assessora técnica da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) da Paraíba, Alice Cristina Santos. Esta é a 8ª edição do curso que, segundo ela, pela primeira vez foi realizado em um Tribunal. “As outras sete edições fizemos em outros órgãos e instituições, o TRE-MT foi o primeiro entre Tribunais a nos procurar, o que demonstra a preocupação em oferecer um atendimento humanizado a este público. Para mim é uma honra participar desta iniciativa inovadora e eu espero poder colaborar com o fortalecimento de uma cultura organizacional cada vez mais inclusiva e acessível”, ressaltou.

A psicóloga abordou noções iniciais sobre inclusão, acolhimento e humanização no atendimento, definição de pessoa com deficiência e suas terminologias, a acessibilidade e superação de barreiras atitudinais e comunicacionais no atendimento ao público. Também explanou sobre a compreensão do TEA e suas especificidades e as estratégias de atendimento humanizado e acessível. “Não dá para falar sobre inclusão e acessibilidade sem falar de um atendimento mais digno e humano. É sobre a importância do respeito a quem está ao nosso lado, e isso é papel de toda a sociedade, não só do Poder Público”, destacou.

Os(as) participantes puderam tirar dúvidas e compartilhar experiências durante o curso. Segundo o servidor de cartório da 49ª Zona Eleitoral, com sede em Várzea Grande, Igor Burini Silva, esta capacitação é muito importante, especialmente para aqueles e aquelas que atuam no atendimento ao público. “Estamos agora com o projeto Biometria 100%, por isso temos muita movimentação de eleitores e eleitoras no atendimento e até o fechamento do Cadastro Eleitoral, isso é essencial, para a gente conseguir identificar aqueles eleitores que são pessoas com deficiência para dar prioridade a esses atendimentos”, avaliou.

Exemplo de atendimento humanizado

O TRE-MT se destacou, recentemente, com uma das 21 iniciativas finalistas da 1ª edição do Prêmio Justiça Eleitoral, que pode ser vista também como um exemplo de atendimento humanizado. A premiação reconhece boas práticas desenvolvidas por servidores, instituições parceiras, magistrados, colaboradores e cidadãos em ações voltadas ao fortalecimento da democracia. A finalista é a eleitora Aline Nantes Brito, de Aripuanã (999 km de Cuiabá), que disputa na categoria “Eleitor Comprometido” com a iniciativa “Direito de Quem Vê o Voto como Promessa de Um Futuro Melhor”. Aline Brito nasceu sem os braços e aprendeu desde cedo a viver sem eles.

Ao procurar o atendimento do cartório da 11ª Zona Eleitoral, ela não precisou fazer o cadastramento biométrico, mas tirou foto e deixou – com o pé esquerdo – a assinatura carimbada para poder votar em 2026. Eleitora há 18 anos, não deixa de votar. Uma decisão que inspira todos que a conhecem. Os vencedores do prêmio serão conhecidos no dia 10 de dezembro, durante cerimônia oficial na sede do Tribunal, em Brasília, onde receberão troféu e diploma.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra uma sala de plenário com várias pessoas sentadas, assistindo a uma apresentação. Na frente, uma palestrante está posicionada ao lado de uma tela projetada com conteúdo informativo. O ambiente é institucional, com decoração em madeira e painéis vermelhos, e bandeiras posicionadas próximas ao palco. É uma situação típica de curso ou capacitação para servidores. Ao final do texto, tem uma galeria com mais fotos do evento.

