ELEIÇÕES
Curso visa fortalecer atendimento humanizado a pessoas com deficiência e TEA
Garantir um atendimento que respeite e reconheça cada indivíduo. Este foi o principal objetivo do curso “Atendimento humanizado às Pessoas com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista”, ministrado aos servidores e servidoras do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na manhã desta quarta-feira (26.11), no Plenário do órgão, em Cuiabá.
Além da participação presencial, foi assegurado o comparecimento virtual de servidores e servidoras dos Cartórios Eleitorais, por meio de transmissão realizada pelo YouTube. O principal objetivo foi fortalecer a cultura institucional de respeito à diversidade e à inclusão, contribuindo para o aprimoramento das práticas de atendimento para cidadãos e cidadãs com deficiência, incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Na abertura, o secretário de Gestão de Pessoas, Gilvan Rodrigues de Oliveira, destacou que o TRE-MT está na vanguarda quando o assunto é inclusão e acolhimento. “Este curso integra as ações de capacitação do Tribunal, por entendermos que dar atendimento adequado é reconhecer cada indivíduo com sua particularidade. Temos inúmeras condições a serem consideradas e precisamos entender para acolher cada pessoa de acordo com sua necessidade”.
O assunto foi abordado pela psicóloga e assessora técnica da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) da Paraíba, Alice Cristina Santos. Esta é a 8ª edição do curso que, segundo ela, pela primeira vez foi realizado em um Tribunal. “As outras sete edições fizemos em outros órgãos e instituições, o TRE-MT foi o primeiro entre Tribunais a nos procurar, o que demonstra a preocupação em oferecer um atendimento humanizado a este público. Para mim é uma honra participar desta iniciativa inovadora e eu espero poder colaborar com o fortalecimento de uma cultura organizacional cada vez mais inclusiva e acessível”, ressaltou.
A psicóloga abordou noções iniciais sobre inclusão, acolhimento e humanização no atendimento, definição de pessoa com deficiência e suas terminologias, a acessibilidade e superação de barreiras atitudinais e comunicacionais no atendimento ao público. Também explanou sobre a compreensão do TEA e suas especificidades e as estratégias de atendimento humanizado e acessível. “Não dá para falar sobre inclusão e acessibilidade sem falar de um atendimento mais digno e humano. É sobre a importância do respeito a quem está ao nosso lado, e isso é papel de toda a sociedade, não só do Poder Público”, destacou.
Os(as) participantes puderam tirar dúvidas e compartilhar experiências durante o curso. Segundo o servidor de cartório da 49ª Zona Eleitoral, com sede em Várzea Grande, Igor Burini Silva, esta capacitação é muito importante, especialmente para aqueles e aquelas que atuam no atendimento ao público. “Estamos agora com o projeto Biometria 100%, por isso temos muita movimentação de eleitores e eleitoras no atendimento e até o fechamento do Cadastro Eleitoral, isso é essencial, para a gente conseguir identificar aqueles eleitores que são pessoas com deficiência para dar prioridade a esses atendimentos”, avaliou.
Exemplo de atendimento humanizado
O TRE-MT se destacou, recentemente, com uma das 21 iniciativas finalistas da 1ª edição do Prêmio Justiça Eleitoral, que pode ser vista também como um exemplo de atendimento humanizado. A premiação reconhece boas práticas desenvolvidas por servidores, instituições parceiras, magistrados, colaboradores e cidadãos em ações voltadas ao fortalecimento da democracia. A finalista é a eleitora Aline Nantes Brito, de Aripuanã (999 km de Cuiabá), que disputa na categoria “Eleitor Comprometido” com a iniciativa “Direito de Quem Vê o Voto como Promessa de Um Futuro Melhor”. Aline Brito nasceu sem os braços e aprendeu desde cedo a viver sem eles.
Ao procurar o atendimento do cartório da 11ª Zona Eleitoral, ela não precisou fazer o cadastramento biométrico, mas tirou foto e deixou – com o pé esquerdo – a assinatura carimbada para poder votar em 2026. Eleitora há 18 anos, não deixa de votar. Uma decisão que inspira todos que a conhecem. Os vencedores do prêmio serão conhecidos no dia 10 de dezembro, durante cerimônia oficial na sede do Tribunal, em Brasília, onde receberão troféu e diploma.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma sala de plenário com várias pessoas sentadas, assistindo a uma apresentação. Na frente, uma palestrante está posicionada ao lado de uma tela projetada com conteúdo informativo. O ambiente é institucional, com decoração em madeira e painéis vermelhos, e bandeiras posicionadas próximas ao palco. É uma situação típica de curso ou capacitação para servidores. Ao final do texto, tem uma galeria com mais fotos do evento.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Assentamentos de União do Norte recebem mutirão de atendimento até esta quarta-feira (26)
Eleitores e eleitoras dos assentamentos rurais Vida Nova I e Vida Nova II, no distrito União do Norte, em Peixoto de Azevedo (a 674 km de Cuiabá), recebem atendimento por meio de mutirões eleitorais nesta terça (25) e quarta-feira (26). Neste primeiro dia, o atendimento começou às 10h e segue até as 19h. Já no segundo dia, o mutirão começa às 7h e vai até o meio-dia. Durante a ação, a Justiça Eleitoral atende nas escolas municipais Vida Nova I e Vida Nova II. Vale lembrar que pessoas de outras comunidades próximas também podem usufruir do serviço.
Os serviços oferecidos incluem alistamento eleitoral (primeiro título), transferência, revisão de dados cadastrais, emissão de segunda via, certidões, guias para quitação de multas e regularização do título, além da coleta biométrica.
O foco da iniciativa é ampliar o cadastramento biométrico nas zonas rurais do município, regiões de difícil acesso, sem pavimentação asfáltica e sem transporte coletivo regular. A distância entre os assentamentos e a sede do cartório é de cerca de 140 km.
“As comunidades ficam distantes da área urbana, o que torna muito difícil para os eleitores regularizarem sua situação eleitoral. O mutirão tem impacto significativo, pois leva o atendimento para perto da residência daqueles que precisam do serviço”, declarou o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, Eucleico da Silva Barbosa.
Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência, físico ou digital. Em caso de alistamento eleitoral de homens maiores de 18 anos, também é exigido o comprovante de quitação militar.
Biometria 100%
O mutirão integra a campanha “Biometria 100%”, plano estratégico da Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT) para aumentar o índice de cadastramento biométrico no estado. A meta é alcançar no mínimo 98% do eleitorado em 2025. Atualmente, Mato Grosso já conta com 90,31% de eleitores biometrizados, o que corresponde a 2.319.947 pessoas.
O município de Peixoto de Azevedo possui 23.132 eleitores aptos ao voto, dos quais 22.247 (96,17%) têm o cadastro biométrico, enquanto 885 (3,83%) ainda não realizaram o procedimento. Em União do Norte, votam 3.950 pessoas: 3.831 (96,99%) estão com a biometria em dia e 119 (3,01%) ainda não realizaram o cadastro. O eleitorado da 33ª Zona Eleitoral é composto por 50.936 pessoas aptas a votar, das quais 48.060 (94,35%) já possuem biometria regularizada, enquanto 2.876 (5,65%) ainda não fizeram o registro.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra duas fotos, cada uma ocupando metade do espaço. A primeira mostra um servidor da Justiça Eleitoral atendendo um estudante que segura uma caneta digital; ele usa boné camuflado e uniforme escolar. A segunda imagem mostra cinco eleitoras aguardando atendimento em um pátio com cores amarelas e azuis. Elas estão sentadas em um grande banco de madeira, apoiadas em uma mesa, de costas para uma parede com janela. No canto superior direito, há a logomarca do TRE-MT.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
Dom Aquino (distante 172 km de Cuiabá) cravou 98,01% de cobertura biométrica nesta terça-feira (25), atingindo a meta da campanha Biometria 100% da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT). Desta forma, é a 14ª cidade mato-grossense a conseguir esse resultado. Dom Aquino integra a 12ª Zona Eleitoral, com sede em Campo Verde. Na segunda-feira (24), Alto Taquari (a 486 km da Capital) conseguiu alcançar a meta da campanha, com 98,03% de biometria.
A lista dos municípios que conseguiram atingir a meta da campanha inclui Araguainha (100%), Ponte Branca (99,90%), Vale de São Domingos (99,55%), Indiavaí (99,49%), Planalto da Serra (99,25%), Ribeirãozinho (99,01%), Torixoréu (98,69%), Araguaiana (98,57%), Jangada (98,31%), Alto Araguaia (98,29%), Itanhangá (98,25%), Santa Rita do Trivelato (98,22%) e Itanhangá (98,25%). Há outros 10 municípios a menos de 1% para alcançar a meta da campanha. Os números são atualizados em tempo integral pelo sistema de monitoramento da biometria da Justiça Eleitoral.
A 12ª Zona Eleitoral estava confiante no trabalho, em virtude do empenho dos servidores do cartório em criar maneiras para chegar até o eleitorado. “A equipe estava bastante empenhada nesse resultado e a gente estava bem tranquilo que esse dia ia chegar até o fim do mês de novembro. Era um resultado aguardado que vem coroar o trabalho que estamos realizando não só em Dom Aquino, mas também em Campo Verde, que está bem próximo de alcançar a meta”, explica o chefe do Cartório da 32ª Zona Eleitoral, Arthur Henrique Ferreira da Silva.
De acordo com ele, entre as estratégias utilizadas pelo cartório eleitoral em Dom Aquino estão visitas domiciliares, ligações telefônicas, mensagens por WhatsApp, a partir de banco de dados da Justiça Eleitoral e também aqueles fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “O trabalho continua para melhorarmos o índice de cobertura no município, pois é um trabalho de insistência e paciência”, completa o chefe do cartório.
Em Dom Aquino são 6.625 pessoas aptas a votar, das quais 6.101 já possuem biometria. No município, faltam apenas 124 eleitores para a Justiça Eleitoral universalizar a biometria, cerca de 1,99%.
Campo Verde
O cartório da 12ª Zona Eleitoral incluiu visitas junto às empresas como estratégia para turbinar o cadastramento biométrico em Campo Verde (a 200 km de Cuiabá). No município, a cobertura alcança a marca de 96,28%, o equivalente a 31.729 eleitores dentro de um universo de 32.952 pessoas aptas a votar. Os mutirões que serão realizados na cidade procuram 1.123 eleitores que ainda estão sem biometria, o equivalente a 3,71%.
“Entendemos que esta é uma forma para chegarmos até o eleitorado que não vai ao cartório ou aos mutirões, alegando falta de tempo por causa do trabalho. Do mesmo modo, é uma forma de a Justiça Eleitoral estar mais perto do eleitor”, reforça Arthur Henrique Ferreira da Silva, chefe do Cartório da 12ª Zona Eleitoral. Outra estratégia já usada pela zona eleitoral para alcançar jovens eleitores é enviar mensagens aos pais de adolescentes com idade inferior a 18 anos. “Tivemos um resultado exitoso e acreditamos que essa estratégia vai nos ajudar novamente”, conclui.
Em Mato Grosso, o índice de cobertura biométrica é de 91,06%, o que representa um eleitorado de 2.319.947 dentro de um universo de 2.547.505 pessoas aptas a votar. Ainda faltam 8,94% dos eleitores, ou 227.558 pessoas, no Estado.
Atendimento
Para ser atendido, basta comparecer a um cartório ou posto de atendimento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto, na versão física ou digital. Esse mesmo atendimento pode ser encontrado nos mutirões. Neles, o eleitor ou a eleitora sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.
Confira aqui os endereços de cartórios e postos eleitorais de atendimento em todo o Estado.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
Representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito da imagem: Cartório da 12ª Zona Eleitoral
#PraTodosVerem – A primeira imagem é composta por três cenas que mostram ações de atendimento eleitoral. Na primeira, duas mulheres conversam ao lado de um veículo branco, enquanto uma delas segura um equipamento portátil. Na segunda, um servidor caminha em direção a uma casa simples, cercada por um jardim e uma árvore florida. Na terceira, duas pessoas são atendidas em cadeiras plásticas, enquanto uma servidora da Justiça Eleitoral utiliza um notebook para registrar informações. O conjunto retrata atendimentos externos e domiciliares realizados pela equipe eleitoral. Na segunda imagem, aparece um homem sendo atendido em sua residência por uma servidora da Justiça Eleitoral. Ele utiliza um dispositivo de coleta biométrica sobre a mesa, enquanto ela, com um notebook aberto, acompanha o procedimento. A cena ocorre em um ambiente simples, com móveis domésticos e utensílios de cozinha ao fundo.
Fonte: TRE – MT
Reconhecimento de paternidade socioafetiva de prefeito marca fim da 7ª Expedição Araguaia-Xingu
Curso visa fortalecer atendimento humanizado a pessoas com deficiência e TEA
Seduc define atribuição e fixa data para contratação de profissionais da Educação Especial em 2026
Prefeitura de Sinop avança na construção do calendário esportivo de 2026 em reunião com promotores de eventos
Desembargadora destaca avanços na proteção das mulheres em Mato Grosso
Segurança
Polícia Militar conduz quatro suspeitos após invasão de residência em Araputanga
Policiais militares de Araputanga conduziram dois homens e apreenderam dois adolescentes por violação de domicílio e tráfico ilícito de drogas,...
Polícia Civil prende homem que ameaçou esquartejar a ex-companheira e enterrar pedaços em garimpo
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta terça-feira (25.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 25...
Polícia Militar prende mulher por cultivo ilegal de maconha em Canarana
Policiais militares do 13º Comando Regional prenderam uma mulher, de 21 anos, por cultivo ilícito de entorpecente, na manhã desta...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
TCE MT7 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
Política6 dias atrás
O Dia da Consciência Negra e o compromisso que precisamos assumir todos os dias
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Crédito rural: lideranças cobram mudanças estruturais e pedem soluções
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde inclui indicadores sobre a população quilombola no Painel da Saúde da População Negra
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
-
Saúde7 dias atrás
Ministro da Saúde inaugura serviços no Hospital Federal de Ipanema e fortalece rede de alta complexidade do Rio de Janeiro
-
Saúde4 dias atrás
Dignidade menstrual: cidadãos recebem aviso sobre oferta gratuita de absorventes higiênicos
-
Política5 dias atrás
ALMT amplia ações para prevenção e combate ao câncer de próstata