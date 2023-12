Curso Visão 360º destaca mudança na percepção de empreendedoras sobre o próprio negócio

Foto: Luiz Marchetti / Assembleia Social

Uma jornada para dentro, com foco em se libertar de crenças limitadoras e contribuir com o engrandecimento de seu negócio. Essa foi a proposta central do curso de Empreendedorismo Feminino Visão 360º, cujo encerramento ocorreu na segunda-feira (11). A iniciativa é das professoras Cristhieli Viegas, Consuelo Alves e Elaine Pasdiora, com apoio da Assembleia Social, da Escola do Legislativo e do IFMT.

O curso foi realizado entre outubro e dezembro e, ao final, 21 alunas foram certificadas. Eram encontros às tardes de segunda-feira, em uma das salas da Escola do Legislativo. A atividade foi gratuita, as professoras foram voluntárias e a Superintendência de Integração, Cidadania e Cultura da ALMT (Assembleia Social) foi responsável pelo material didático e a logística. A finalidade é contribuir com o crescimento dos pequenos negócios das empreendedoras.

Gisele Barros fez o curso e diz que sai transformada. Ela é terapeuta alternativa e passou a valorizar também seus trabalhos artesanais. “A visão que elas [as professoras] nos dão para a empresa é bem diferenciada. Eu nunca olhei com sentimento e emoção para a minha empresa e, sim, achando a empresa algo concreto demais. E existem coisas bem mais profundas, que vão abrir meus caminhos. Olhar para o consultório com olhar de empresa é bem valioso. Só que [o curso] abriu meus olhos, me permitiu que fosse muito mais ampla. E agora tenho outras empresas de artesanato, porque o olhar para as emoções é muito importante”, contou.

As coordenadoras do curso procuraram a Assembleia Social propondo um curso diferenciado. “O trabalho delas vai muito além do empreendedorismo, vai na percepção, desde as nossas crenças que não nos permitem prosperar no sentido mais vasto e profundo, não somente financeiramente, mas o que a gente pode ter dentro como ferramentas, até transformação íntima mesmo. A gente só tem a alegria de poder apoiar e que essa parceria seja de longa data, transformando a vida de muitas pessoas”, contextualizou a superintendente da Assembleia Social, Daniella Paula Oliveira, que projeta novas turmas para o próximo ano.

A proposta das professoras é que as participantes eliminem comportamentos sabotadores que as impedem de progredir, na vida e em seus próprios negócios. “Antes de um negócio, existe um ser humano, existe uma mulher, que tem lutas diárias, nós não somos apenas empreendedoras, somos mães, cuidadoras do lar, então, a gente olha com muito carinho para esse lado emocional da mulher, inclusive desvendando alguns bloqueios financeiros, que vêm de algumas histórias que ela já passou, que não deixam que ela tenha liberdade financeira”, explicou uma das coordenadoras, Consuelo Alves.

Outra professora voluntária, Cristhieli Viegas, explicou que a meta é “uma visão 360 em todas as áreas da vida, pessoal, profissional, intelectual, mental, porque a mente nos impulsiona. [É preciso] entender quais culpas são carregadas para que a pessoa não possa prosperar e quais culpas que fazem a gente prosperar”, complementou.

Além do certificado, na pequena cerimônia de encerramento, as alunas receberam rosas, em um fechamento afetivo.

Novas turmas estão sendo planejadas, mas ainda não há datas. Mais informações, serão divulgadas em breve.