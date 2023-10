Cursos de extensão promovidos pela escola do MPMT têm mil inscritos 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso está ganhando projeção nacional com a oferta de cursos de extensão, realizados na modalidade virtual síncrona (ao vivo), por meio da plataforma Microsoft Teams. Nas duas capacitações em andamento, com os temas “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino” e “Tribunal do Júri: Perspectivas e Desafios”, são mais de 1 mil inscritos de todo o país.

“Até o momento, esse é o nosso recorde de público. São mais de 600 inscritos no curso sobre Violência de Gênero e quase 400 no do Tribunal do Júri. O sucesso se deve à relevância dos temas e ao corpo docente, composto por profissionais que são referências nos assuntos. Temos muito a comemorar, uma vez que a Escola Institucional do MPMT tem se destacado em âmbito nacional na promoção de capacitação por meio da educação corporativa e atingido métricas inéditas”, avalia o coordenador do Ceaf, promotor de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade.

As aulas são mensais, das 8h às 11h (horário de Mato Grosso), permitindo a participação ativa dos alunos, que podem interagir com os professores e colegas em tempo real, esclarecendo dúvidas e compartilhando experiências. Com 8 módulos, o curso “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino” é destinado a membros, servidores e estagiários do Ministério Público brasileiro e integrantes da rede de proteção. Já o curso “Tribunal do Júri: Perspectivas e Desafios”, com 12 módulos, tem como público alvo exclusivamente membros do Ministério Público brasileiro.

A aula do terceiro módulo do curso de Violência de Gênero será no dia 27 de outubro, com a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) Carla Araújo de Carvalho, sobre boas práticas de caráter preventivo/educativo voltadas à redução dos indicadores de violência doméstica e familiar contra a mulher. E no dia 20 de outubro ocorre o segundo módulo do curso do Tribunal do Júri, com os promotores de Justiça Eugênio Paes Amorim (MPRS), Saulo Pires de Andrade Martins (MPMT) e Eliane Gaia Alencar Dantas (MPPE), que abordarão os temas Oratória em Plenário, O Tribunal do Júri nos casos de narcocídio e organizações criminosas – aspectos práticos e O discurso do Ministério Público no Tribunal do Júri, respectivamente.



