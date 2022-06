Cursos de Mediação de Conflitos Escolares serão lançados nesta segunda (06)

O Governo de Mato Grosso vai investir R$ 8,6 milhões em obras e ações sociais no município de Ribeirãozinho (545 km de Cuiabá). O compromisso foi firmado pelo governador Mauro Mendes na última sexta-feira (03.06), durante agenda no município de Alto Garças.

Para o município, foram assinadas quatro autorizações para formalização de convênios, sendo um de R$ 4.450.382,24 para ampliação do sistema de abastecimento de água no Distrito Couto Magalhães. As outras autorizações envolvem o asfaltamento de diversas ruas da cidade, na ordem de R$ 819.799,05, a compra de material para conservação de asfalto, no valor de R$ 1.811.670,95, e a construção do lar dos idosos, orçada em R$ 1.527.525,95.

A autorização para formalização do convênio permite que a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) analise as propostas encaminhadas pelo município, e, caso os projetos atendam os requisitos necessários, os convênios já podem ser finalizados.

“Na história de Ribeirãozinho, é a primeira vez que a cidade assina tantos convênios num só dia. Essa é mesmo uma gestão diferenciada. Se tivéssemos um Mauro Mendes oito anos atrás… Não tem nem comparação o que ele vem fazendo por Mato Grosso. São investimentos em todos os setores e, quem passou por outras gestões, só tem a agradecer pelo que ele vem fazendo”, comentou o prefeito da cidade, Ronivon Parreira.

Ao longo da gestão, o município já foi contemplado com R$ 37 milhões em investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso. Parte do valor, R$ 24,3 milhões, é destinada a melhorias em trecho de 45 quilômetros de estrada na MT-100, que corta diversos municípios na região do Araguaia.

Além disso, o município também é contemplado com a construção de uma ponte de 90 metros na MT-100, em trecho que vai de Barra do Garças a Alto Araguaia. A obra, que já foi contratada, é orçada em R$ 6 milhões.

O governador Mauro Mendes ressaltou que o Governo do Estado atua para auxiliar no desenvolvimento das cidades mato-grossenses e, por isso, os investimentos são feitos em todas as regiões, dentre elas o Araguaia.

“Do jeito que estamos assinando convênio agora, todos vão ser ajudados para fazer asfalto urbano, cuidar de água, fazer calçada, transformar as cidades em lugares melhores para as pessoas viverem, porque a rodovia é muito importante,mas ninguém vive lá. As pessoas vivem nas cidades e por isso estamos ajudando as prefeituras a cumprirem a sua obrigação de melhorar os ambientes dos municípios, e fico feliz de ver tantas coisas boas acontecendo”, manifestou.

Mais investimentos no Araguaia

O governador Mauro Mendes também inaugurou trecho de 63 quilômetros de estrada na MT-100, que corta 10 municípios da Região do Araguaia. Desses, 18 quilômetros são de asfalto novo, que vão ligar as cidades de Torixoréu a Pontal do Araguaia. Outros 45 quilômetros passaram por restauração da estrada. Ao todo, o investimento foi de R$ 50 milhões.

Na região, o Governo de Mato Grosso ainda inaugurou uma ponte de concreto de 41,5 metros de extensão sobre o Córrego Sete Voltas, na MT-100, resultado de investimento de R$ 2.922.503,20, e vai investir mais de R$ 3,5 milhões nos municípios de Ponte Branca e Araguainha.

Com cerca de 1,5 mil habitantes, Ponte Branca recebeu autorização para formalização de convênio de R$ 300 mil para compra de material para implantação de asfalto. Já Araguainha, o menor município de Mato Grosso, com cerca de 900 habitantes, recebe R$ 97,6 mil para implantação de iluminação pública.

O Governo do Estado ainda autorizou a formalização de outros R$ 3,1 milhões em convênios para asfaltamento, drenagem e sinalização em diversas ruas de Araguainha, adequação do sistema de abastecimento de água da cidade, e reforma de pontes de madeira.

“É com muita felicidade que nós estamos recebendo esses investimentos do governador Mauro Mendes. Só de máquinas já recebemos R$ 4 milhões, e ainda temos convênios que serão assinados nos próximos dias. Não dá nem para contar as inúmeras obras que estão sendo realizadas em todo o Estado. O nosso município só trabalha com folha de pagamento e o que sobra fazemos uma reforminha aqui ou ali. Então, para conseguirmos fazer esses investimentos que o governo tem nos dado, levaríamos muitos anos. O governador Mauro Mendes vai ficar na história”, afirmou o prefeito de Pontal do Araguaia, Adelcino Lopo.