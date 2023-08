Cursos gratuitos na área da tecnologia seguem com inscrições abertas até dia 28

Seguem abertas as inscrições para cursos na área de tecnologia, para as crianças matriculadas nas redes de ensino municipal, estadual e particular, sediadas em Sinop. Os cursos ofertados pelo Núcleo Tecnológico Municipal Maria Tereza da Silveira Gava (NTM), são: Robótica Educacional, Informática Básica, Programação de Games, Manutenção de Computadores e Auxiliar Administrativo (noturno). Serão abertas dez turmas: 4 no período matutino (07h30 às 10h30), 4 no período vespertino, das 13h30 às 16h30, além de 2 turmas no período noturno, das 18h30 às 20h30, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras.

As inscrições são gratuitas, e seguem abertas até o dia 28/08 de forma presencial no NTM, localizado na rua dos Angicos n. 822, no Jardim Imperial. As aulas iniciarão no dia 28 de agosto. Ou por meio do whatsapp, (66) 99653- 9375.

A secretária de Educação, Esporte e Cultura, Sandra Donato, ressaltou a importância dos cursos para os jovens. “Os cursos em contra turno escolar oferecem uma gama de benefícios que vão além do ambiente de sala de aula tradicional. Eles enriquecem o aprendizado dos alunos, desenvolvem habilidades específicas, promovem o aprendizado prático e a interação social”.

Diariamente cerca de 120 crianças são atendidas no núcleo. “Buscar oportunidades para ampliar o conhecimento e desenvolver habilidades tornou-se uma necessidade imperativa para os jovens. Nós sabemos a importância das ferramentas tecnológicas no dia a dia. E oferecer essa qualificação na área tecnológica de forma gratuita para a população sinopense é motivo de muita alegria. Além dos conhecimentos digitais, também prepará-los para o mercado de trabalho” destacou o coordenador do Núcleo Tecnológico, Nilton Matsui.

Essa diversificação do conhecimento permite que os alunos explorem áreas de interesse que talvez não tenham sido abordadas durante as aulas regulares. Isso ajuda a criar uma base mais ampla de conhecimento, incentivando a curiosidade e a descoberta de novos campos.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT