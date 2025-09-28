DAE amplia atuação dos caminhões-pipa com força-tarefa emergencial

Ação estratégica vai garantir atendimento a bairros que não receberem água pela rede

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) vai ampliar a ação dos caminhões-pipa em todo o município. A partir desta semana, será realizada uma força-tarefa especial para reforçar o abastecimento, atendendo de forma paralela às solicitações feitas pelos canais oficiais.

No total, 19 caminhões-pipa estarão em operação, com a missão de mapear as regiões que não receberam água pela rede nos últimos dias e garantir que essas comunidades sejam atendidas de maneira emergencial.

A decisão foi tomada em reunião realizada neste domingo (28), que contou com a presença da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), do diretor-presidente do DAE, Tenente-Coronel Zilmar Dias, e da equipe de operações da autarquia, em conjunto com a empresa responsável pelo fornecimento dos caminhões. O encontro teve como objetivo alinhar as estratégias e garantir mais eficiência na distribuição.

A prefeita destacou a importância de ouvir os moradores neste momento delicado. “Estamos sempre atentos às demandas da população e buscando soluções rápidas. Essa ampliação é uma forma de reforçar nosso compromisso com cada família várzea-grandense”.

Já o diretor-presidente do DAE, Tenente-Coronel Zilmar Dias, ressaltou o esforço contínuo da autarquia. “Nosso trabalho é diário, sempre buscando melhorar o abastecimento e atender com responsabilidade. Essa ação com os caminhões-pipa é mais uma demonstração do empenho da nossa equipe”.

O DAE reforça que os pedidos de caminhão-pipa continuam sendo feitos prioritariamente pelos canais oficiais de atendimento, mas que a força-tarefa garantirá cobertura adicional às regiões mais afetadas.

