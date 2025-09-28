Várzea Grande
DAE amplia atuação dos caminhões-pipa com força-tarefa emergencial
Ação estratégica vai garantir atendimento a bairros que não receberem água pela rede
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) vai ampliar a ação dos caminhões-pipa em todo o município. A partir desta semana, será realizada uma força-tarefa especial para reforçar o abastecimento, atendendo de forma paralela às solicitações feitas pelos canais oficiais.
No total, 19 caminhões-pipa estarão em operação, com a missão de mapear as regiões que não receberam água pela rede nos últimos dias e garantir que essas comunidades sejam atendidas de maneira emergencial.
A decisão foi tomada em reunião realizada neste domingo (28), que contou com a presença da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), do diretor-presidente do DAE, Tenente-Coronel Zilmar Dias, e da equipe de operações da autarquia, em conjunto com a empresa responsável pelo fornecimento dos caminhões. O encontro teve como objetivo alinhar as estratégias e garantir mais eficiência na distribuição.
A prefeita destacou a importância de ouvir os moradores neste momento delicado. “Estamos sempre atentos às demandas da população e buscando soluções rápidas. Essa ampliação é uma forma de reforçar nosso compromisso com cada família várzea-grandense”.
Já o diretor-presidente do DAE, Tenente-Coronel Zilmar Dias, ressaltou o esforço contínuo da autarquia. “Nosso trabalho é diário, sempre buscando melhorar o abastecimento e atender com responsabilidade. Essa ação com os caminhões-pipa é mais uma demonstração do empenho da nossa equipe”.
O DAE reforça que os pedidos de caminhão-pipa continuam sendo feitos prioritariamente pelos canais oficiais de atendimento, mas que a força-tarefa garantirá cobertura adicional às regiões mais afetadas.
Várzea Grande
Prefeitura realiza vistoria em futura indústria de fertilizantes e reforça importância do licenciamento ambiental
Somente em 2025, já foram realizadas cerca de 600 vistorias ambientais em Várzea Grande, número que reflete o fortalecimento da política de licenciamento após a cidade conquistar autonomia para analisar e fiscalizar atividades econômicas que antes dependiam exclusivamente da esfera estadual
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), realizou durante a semana vistoria em uma indústria de fertilizantes em fase de instalação na região da Passagem da Conceição. A ação faz parte do processo de Licenciamento de Instalação (LI), uma das três etapas obrigatórias — junto da Licença Prévia (LP) e da Licença de Operação (LO) — que garantem a regularidade e a sustentabilidade de novos empreendimentos no Município.
Somente em 2025, já foram realizadas cerca de 600 vistorias ambientais em Várzea Grande, número que reflete o fortalecimento da política de licenciamento após a cidade conquistar autonomia para analisar e fiscalizar atividades econômicas que antes dependiam exclusivamente da esfera estadual. Com o Termo de Cooperação Técnica nº 0410/2025, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e a Prefeitura, o município passou a ter competência para licenciar 69 novas atividades, incluindo empreendimentos de médio e alto impacto.
Segundo o secretário Ricardo Costa Amorim, o avanço traz benefícios diretos à sociedade. “O licenciamento ambiental é fundamental para garantir que o desenvolvimento econômico caminhe lado a lado com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da população. Além de gerar empregos e renda, a indústria ou empresa que se instala em Várzea Grande precisa estar em conformidade com regras que evitam danos ambientais e asseguram um crescimento sustentável”, destacou.
A técnica de Desenvolvimento Econômico e Social de Licenciamento, Roselita da Silva, que é engenheira ambiental e de segurança do trabalho, reforça que o processo é também uma garantia de transparência e acompanhamento contínuo. “Após a conclusão da instalação, o empreendedor precisa solicitar a Licença de Operação, que só é emitida depois de nova vistoria. A cada três anos, a licença deve ser renovada, assegurando que os padrões ambientais continuem sendo respeitados”, explicou.
O gestor Ricardo Amorim reforça que com esse avanço, Várzea Grande fortalece sua autonomia administrativa, agiliza processos para empresários e investidores e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente e a população contra riscos ambientais. “Queremos um licenciamento ágil, transparente e comprometido com o desenvolvimento sustentável”, acrescentou.
Várzea Grande
Várzea Grande avança com revitalização urbana a partir de compensação de empresa privada
A compensação urbana é um instrumento justo e moderno e prova que setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população
A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um passo importante na melhoria da qualidade de vida da população. Dois becos da cidade — localizados na Rua São Benedito e na Travessa Santo Expedito na região da Alameda — serão totalmente revitalizados graças a um termo de compensação firmado com a empresa Obra Max, que em breve instalará uma unidade no Município.
O projeto, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação (SMDURFH), prevê a requalificação completa dos espaços. As propostas incluem nova pavimentação, instalação de iluminação adequada, calçadas acessíveis, paisagismo e áreas de convivência para os moradores. A ideia é transformar becos antes degradados em locais mais seguros, limpos e integrados à comunidade, promovendo dignidade urbana e fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores.
A secretária Manoela Rondon, que liderou o processo, destaca a importância da parceria com a iniciativa privada. “A compensação urbana é um instrumento justo e moderno. As empresas que se instalam em Várzea Grande precisam contribuir para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da vida de quem aqui mora. Esse projeto mostra como o setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população”.
A prefeita Flávia Moretti (PL) também ressaltou que a instalação da Obra Max já vinha sendo tratada com responsabilidade pelo Executivo Municipal. “Há meses estivemos reunidos com os representantes da empresa e deixamos claro que em Várzea Grande não abrimos mão da contrapartida social e urbana. O investimento privado precisa gerar emprego e renda, mas também precisa melhorar a cidade para as famílias que vivem aqui. Essa revitalização é um exemplo concreto do nosso modelo de gestão”.
BECO DA RUA SÃO BENEDITO – O espaço receberá uma urbanização completa, com pavimentação em piso intertravado, iluminação pública eficiente e instalação de calçadas acessíveis, permitindo maior segurança e circulação de pedestres. O projeto também prevê o plantio de árvores e pequenas áreas de paisagismo, criando um ambiente mais agradável e humanizado para os moradores.
BECO DA TRAVESSA SANTO EXPEDITO – Neste ponto, a revitalização terá foco na reestruturação do caminho de pedestres, hoje precário e sem infraestrutura mínima. O projeto contempla a pavimentação do beco, melhoria da drenagem, iluminação pública e criação de áreas de permanência com bancos e arborização, promovendo convivência e segurança para as famílias que utilizam o espaço diariamente.
“Com a aprovação do Conselho da Cidade e a execução da obra pela compensação urbana, a Prefeitura reafirma o compromisso de promover desenvolvimento aliado à responsabilidade social, garantindo que o crescimento econômico chegue também às comunidades”, pontuou a secretária Manoela Rondon.
Corpo de Bombeiros combate 15 incêndios florestais neste domingo (28)
Corpo de Bombeiros resgata corpo de jovem que se afogou no Rio Paraguai
Prefeitura realiza vistoria em futura indústria de fertilizantes e reforça importância do licenciamento ambiental
DAE amplia atuação dos caminhões-pipa com força-tarefa emergencial
Polícia Militar promove treino para a 25ª Corrida Homens do Mato
Segurança
Polícia Militar promove treino para a 25ª Corrida Homens do Mato
A Polícia Militar de Mato Grosso promoveu, na manhã deste domingo (28.9), um treino de aquecimento para a 25ª Corrida...
Autor de furto em Rondolândia é preso pela Polícia Civil após análise das câmeras do Vigia Mais MT
A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste sábado (27.9), um jovem de 21 anos, suspeito de furtar objetos do interior...
Polícia Militar prende homem por agredir o próprio filho, a esposa e a sogra em Arenapólis
Policiais militares prenderam um jovem de 20 anos, suspeito de lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite deste sábado...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
JUSTIÇA6 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
Cuiabá6 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho
-
CIDADES6 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia