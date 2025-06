DAE aprimora canais de atendimento e reforça compromisso com a população

Pequenos produtores de Várzea Grande terão um mês inteirinho de acesso à conhecimento – fomento às cadeias produtivas – e à cultura e entretenimento

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), tem promovido uma série de cursos gratuitos voltados aos pequenos produtores rurais do município. As ações têm como foco principal a capacitação, geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar.

Entre os dias 2 e 6 de junho, foi realizado o curso de Derivados do Leite no bairro Novo Mundo. Nesta semana, de 9 a 12 de junho, teve início o curso de Embutidos e Defumados de Frango, no bairro São Matheus. Ambas as capacitações fazem parte da programação contínua da SEMMADRS em parceria com o Senar.

No dia 18 de junho, será a vez do Cine Senar, uma iniciativa cultural voltada especialmente para comunidades rurais. A exibição será realizada na quadra da Escola Municipal Bianca Lorena Capilé, localizada na comunidade Sadia III, zona rural de Várzea Grande. Por se tratar de um público infantil, será apresentado um filme com temática adequada para as crianças. O evento contará com distribuição gratuita de pipoca e brindes. “O Cine Senar é uma forma de oportunizar o acesso à cultura e ao entretenimento para trabalhadores rurais e suas famílias, reforçando o senso de comunidade e valorizando o lazer no campo”, destacou o coordenador de Desenvolvimento Rural, Leandro Luiz da Silva.

A programação de cursos segue ao longo do mês. De 23 a 25 de junho, será ministrado o curso de Avicultura Básica (sistema caipira), que visa ensinar técnicas adequadas para o manejo e criação de frangos, uma das proteínas mais consumidas no país e com grande potencial de comercialização.

Na sequência, de 23 a 26 de junho, ocorrerá o curso de Apicultura, com foco em práticas sustentáveis e uso de equipamentos corretos para a produção de mel e derivados. A atividade é reconhecida como uma importante aliada à preservação ambiental e fonte alternativa de renda para o homem do campo.

“O Brasil é uma potência no setor agropecuário e esses cursos mostram que os pequenos produtores também podem se beneficiar com técnicas modernas e sustentáveis. As parcerias com o Senar têm sido fundamentais para levar conhecimento, capacitação e novas oportunidades às famílias do campo”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim.

