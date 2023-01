DAE deve trocar titularidade e não cobrar débitos de terceiros

De maneira informal, afetuosa e com simplicidade, os desembargadores dirigentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se encontraram com servidores, servidoras, magistrados, magistradas, advogados e advogadas no Fórum de Cuiabá nesta segunda-feira (23 de janeiro), para a solenidade de celebração do ano judiciário. De maneira informal, afetuosa e com simplicidade, os desembargadores dirigentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se encontraram com servidores, servidoras, magistrados, magistradas, advogados e advogadas no Fórum de Cuiabá nesta segunda-feira (23 de janeiro), para a solenidade de celebração do ano judiciário.

O Poder Judiciário manteve seu funcionamento durante o recesso forense, período de 20 de dezembro a 20 de janeiro destinado às férias dos advogados, previsto pelo Código de Processo Civil. Os prazos processuais de 2023 começaram a correr a partir desta segunda-feira.

A presidente do TJMT, desembargadora Clarice Claudino da Silva, afirmou que o projeto de trabalho desta gestão é a valorização das pessoas e o cuidado com o ser humano, em que o diálogo será a tônica.

"A humanização é o principal vetor de todo o nosso trabalho, seja em relação ao servidor, seja em relação ao jurisdicionado. É um esforço bastante concentrado nessa linha de atendimento às pessoas, que implica desde o acolhimento às pessoas que chegam ao fórum, àqueles que precisam de apoio, que rege nosso planejamento e nossa pretensão", destacou a presidente.

Missão de solucionar conflitos – A vice-presidente, desembargadora Maria Erotides Kneip, fez uma proposição no encontro: fazer com que todos os integrantes do Poder Judiciário trabalhem em alinhamento com a missão da gestão, que é solucionar conflitos, trazer a pacificação social e manter o estado democrático de direito.

A missão do Poder Judiciário nesta gestão é solucionar conflitos. Esse Poder Judiciário só será verdadeiramente vitorioso quando a pessoa que limpa o chão desse plenário souber que a missão dela é solucionar conflitos. Quando alguém perguntar a ela: – O que você faz no Poder Judiciário? Ela não pode responder 'eu varro o chão'. Ela tem que responder: eu soluciono conflitos, eu promovo a pacificação social, eu garanto a manutenção do estado democrático de direito. A minha proposição na abertura desse ano judiciário é que nós, magistrados e servidores, transformemos a missão do planejamento estratégico em realidade, que trabalhemos estritamente dentro disso e que, no ano que vem, possamos dizer: missão cumprida", discursou.

Sem formalismo – Ao fazer uso da palavra, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, fez brincadeiras descontraídas com os servidores e reiterou que estará sempre aberto a atender a todos, sem formalismo.

“A expectativa é que tenhamos um ano jurídico produtivo. Podemos dizer que vencemos a pandemia, estamos aqui nesse momento especial, de celebrar o início de um ano de muito trabalho. Sabemos da responsabilidade de todos, que irão cumprir com seu dever, e estamos abertos a dialogar”, expressou o corregedor.

A solenidade também celebrou a abertura dos trabalhos conduzidos pela juíza eleita como diretora do Fórum de Cuiabá, Edleuza Zorgetti.

A solenidade foi prestigiada por juízes e juízas de Cuiabá e Várzea Grande, incluindo a presidente da Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam), Maria Rosi Borba, além de membros da Ordem dos Advogados do Brasil, servidores e servidoras do Fórum de Cuiabá e do Tribunal de Justiça.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: foto horizontal colorida da diretoria do TJMT sentada em uma grande mesa central, diante do público, que está sentado em poltronas azuis no plenário do Fórum de Cuiabá.

Segunda imagem: foto horizontal colorida da presidente Clarice. Ela sorri, tem cabelos castanhos claros, olhos verdes, usa maquiagem, veste blusa estampada marro com casaco bege e joias marrons.

Terceira imagem: foto horizontal colorida dos desembargadores dirigentes com as juízas Edleuza Zorgetti e Maria Rosi Borba.

Mylena Petrucelli

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT