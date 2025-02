DAE discute com vereadores mudanças na legislação para melhorias no serviço prestado à comunidade

A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) detectou um problema no Booster do Parque São João, que pegou fogo ontem (24). Equipes técnicas estão apurando as causas do incêndio para definir a melhor forma de restabelecer o funcionamento do equipamento o mais rápido possível.

O Booster é essencial para garantir a distribuição de água para a região e, devido ao ocorrido, os bairros Dom Diego, Engordador, Jardim das Oliveiras, Ipanema, São João e Unipark foram diretamente impactados. O DAE já estuda alternativas emergenciais para garantir o abastecimento desses bairros enquanto o equipamento passa por manutenção.

Segurança e monitoramento das instalações

O DAE reforça que está investindo na aquisição de câmeras de monitoramento para proteger suas instalações. Essa ação ocorre tanto por meio do programa Vigia Mais MT, da secretaria de Estado de Segurança Pública, quanto em parceria com a secretaria municipal de Viação, Obras e Urbanismo. Contudo, como qualquer aquisição pública, o processo depende de licitação e trâmites legais.

Enquanto as medidas definitivas estão em andamento, a Guarda Municipal segue intensificando as rondas nos pontos críticos do sistema de abastecimento, ajudando a coibir furtos, atos de vandalismo e sabotagem da rede. A população pode contribuir denunciando qualquer atividade suspeita pelo WhatsApp da Guarda Municipal: (65) 98464-8931.

O DAE reforça seu compromisso em solucionar o problema do Booster do Parque São João e pede a colaboração da população para proteger a estrutura de abastecimento de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT