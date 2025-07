DAE e Ager-MT realizam primeira reunião técnica para início das atividades regulatórias

Resolução traz ainda os nomes dos representantes estaduais eleitos durante os debates e que irão, agora, participar da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, entre os dias 8 e 10 de outubro, em Cuiabá

Foi publicada nesta quinta-feira, 10 de julho, no Diário Oficial dos Municípios, a Resolução nº 16/2025, com as propostas aprovadas durante a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Várzea Grande, realizada no início deste mês. Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a conferência reafirmou o compromisso da cidade com a garantia de direitos e o fortalecimento das políticas públicas sociais.

Durante o evento, também foram eleitos os representantes de Várzea Grande que participarão da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, entre os dias 8 e 10 de outubro, em Cuiabá. Os delegados defenderão as propostas municipais para que se tornem estaduais e, posteriormente, concorrerão à delegação nacional.

“A publicação dessas deliberações é a concretização do compromisso que assumimos com a população. Elas refletem o que foi debatido com seriedade durante a conferência e apontam caminhos para uma cidade mais humana, justa e acolhedora”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito.

A prefeita Flávia Moretti (PL) também ressaltou a importância do momento. “A assistência social é uma das bases de um município forte. Várzea Grande avança porque escuta sua população e constrói políticas públicas com participação e planejamento”, afirmou.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Taynara Morais Humbelino de Jesus, explicou que a conferência é um espaço democrático, fundamental para a construção de políticas sociais mais efetivas. “As propostas aprovadas nas etapas municipais podem alcançar o plano estadual e até federal. É a população participando ativamente das decisões que impactam sua vida. Nosso dever agora é defender essas ideias com responsabilidade e compromisso”.

Confia abaixo nos links as propostas aprovadas no evento, que agora integram a Resolução nº 16/2025, e os delegados eleitos, confira abaixo:

