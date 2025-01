DAE e prefeitura focam em solução e região vai receber suporte de outras ETAs

Prefeita de Várzea Grande e ciclista, Flávia Moretti (PL), vai participar do evento

O Pedal da Guarda, projeto criado e desenvolvido pela Guarda Municipal de Várzea Grande, será retomado hoje (16). A primeira edição de 2025 terá como trajeto o bucólico distrito de Bonsucesso, mais conhecido como Rota do Peixe, e contará com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL), que é apaixonada pelo ciclismo.

Criado em 2025, o Pedal da Guarda se tornou um dos pedais mais queridos entre os ciclistas e os iniciantes e bastante aguardado. É realizado todas as quintas-feiras, sempre a partir das 19h30.

Intitulado pelos participantes como “O Pedal da Família” por ser um passeio mais tranquilo, cadenciado, onde os pais podem levar seus filhos, pois não há pressa, a GM busca sempre por trajetos tranquilos e que possam ser percorridos de forma agradável, com todos chegando juntos no final. “As crianças estão cada vez mais presentes. Buscamos sempre uma rota diferente, com variações de terrenos, ambientes, porém, mantendo sempre a qualidade e a atenção especial com os participantes”, explica o inspetor GM Juliano Lemos, comandante da Guarda Municipal e criador do Pedal da Guarda.

Como ele reforça, “hoje estaremos retornando do recesso, dando a pedalada inicial do ano. Agora temos a nossa prefeita ciclista que nos apoia e que já participava do nosso pedal. Ela conhece muito bem o Pedal da Guarda, sabe da necessidade de adequações para um trânsito voltado ao respeito para com os ciclistas, isso nos traz forças para uma mudança no conceito e na perspectiva dos motoristas quanto aos ciclistas, afinal, Flavia Moretti também é ciclista e percorre as ruas da cidade, conhece muito bem a cidade e o pedal.”

GM Juliano destaca a importância dos empresários apoiadores do pedal. “Graças a esses apoiadores, nós podemos proporcionar ao nosso público uma hidratação com água mineral, sucos, açaí e até sorvetes. Não oferecemos bebidas alcoólicas no Pedal da Guarda em respeito às leis de trânsito que não isenta os ciclistas sobre suas responsabilidades”, defende.

QUEM NÃO TEM BICICLETA E QUER PARTICIPAR?

“Temos um dos apoiadores do Pedal que acompanha todas as edições e proporciona o aluguel dos mais variados modelos de bicicletas para o público que deseja pedalar com a gente, com preços entre R$ 50 a R$ 60, isso facilita para quem quer experimentar a modalidade e também para aqueles que já pedalam, mas querem sair do trabalho e ir direto para o pedal, sem precisar passar em casa antes para pegar a bike”, conta o comandante da GMVG.

O comandante Juliano Lemos espera atingir um público ainda maior em 2025, “mantendo sempre a qualidade do evento, do percurso e fazendo sempre da atividade pedal com responsabilidade, amor e muito carinho com a nossa gente”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT