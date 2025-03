DAE finaliza reparo de Booster e troca da bomba de captação da ETA Imigrantes 

Organizado por um coletivo de entidades e com apoio da prefeitura de Várzea Grande, o “VG com Elas” traz uma programação diversificada voltada ao protagonismo feminino e à defesa de seus direitos

Nesta semana, o projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres” promove dois eventos marcantes para celebrar o mês da mulher e incentivar a participação feminina na sociedade. Na quinta-feira (6), será realizado o “Pedal da Guarda – VG com Elas”, um passeio ciclístico seguro e inclusivo, com saída às 19h da Praça Sarita Baracat, antiga Aquidaban.

Já na sexta-feira (7), a “Marcha VG com Elas – Pelo fim da violência política contra a mulher” reunirá movimentos sociais e coletivos em uma caminhada pelo centro da cidade. A concentração será às 17h30 na Praça Armando Reslan Salem (Praça da Todimo), com saída às 18h rumo à Igreja Nossa Senhora do Carmo. Toda a população é convidada a participar, vestindo branco em apoio à causa.

Organizado por um coletivo de entidades e com apoio da prefeitura de Várzea Grande, o “VG com Elas” traz uma programação diversificada ao longo de março, com rodas de conversa, projetos educativos e ações sociais voltadas ao protagonismo feminino e à defesa de seus direitos.

Entidades participantes: ARVEND, PMM, Coletivo Essência, ABMCJ-MT, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de VG, Mulheres do Bem, Cenprhe, Rede Cidadã, BPW Brasil de VG, Fórum das Mulheres Negras, Centro Popular Dorcelina Fulador e AFVG, com apoio da Prefeitura de Várzea Grande, CDL, ALMT e Sebrae.

Confira a programação completa da 1ª semana de março:

06/03 – Quinta-feira

19h – Palestra da BPW: “Mulheres, Políticas Públicas e Combate à Violência de Gênero” com a Dra Rosana Ramires – Local: Auditório da Unipary em anexo a Ideale imóveis.

19h – Pedal da Guarda – VG com Elas. Saída da Praça Sarita Baracat (antiga Praça Aquidaban)

07/03 – Sexta-feira

7h30 – VG com Elas e Meio Ambiente – Escola Estadual José Leite de Moraes

8h às 11h30 – Projeto ARVEND Mulheres em Ação – Escola Estadual Profª Maria da Cunha Bruno (Jardim Primavera)

08h às 11h – Dia da Beleza com “VG + Ação” para as servidoras da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana

17h30 – Marcha VG com Elas – Pelo fim da violência política contra a mulher

Concentração: Praça Armando Reslan Salem (Praça da Todimo) – Saída às 18h rumo à Igreja Nossa Senhora do Carmo

08/03 – Sábado

8h às 11h – Roda de Conversa – Coletivo Essência (sede do Coletivo Essência)

8h às 11h – Projeto ARVEND Mulheres em Ação – Escola Tenente Abílio (bairro 15 de Maio)

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT