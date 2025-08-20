DAE inaugura atendimento no Ganha Tempo do Cristo Rei

Nova unidade traz comodidade aos moradores e faz parte do processo de modernização da autarquia

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Várzea Grande retomou, nesta terça-feira (19), o atendimento presencial no bairro Cristo Rei, agora em um espaço moderno dentro do Ganha Tempo. A nova unidade passa a oferecer mais conforto, segurança e agilidade aos usuários, reunindo serviços essenciais como emissão de segunda via de faturas, renegociação de débitos, novas ligações, pedidos de inspeção e religação de água, entre outros.

O diretor-presidente do DAE, Zilmar Dias, ressaltou que a inauguração é um marco importante na retomada do serviço no Cristo Rei, atendendo a uma região com cerca de 130 mil habitantes. “Estamos oferecendo um espaço muito mais seguro, confortável e eficiente, capaz de reunir diversos serviços em um só lugar. Esse é um passo importante para dar dignidade no atendimento à população. Sabemos dos inúmeros desafios que o DAE enfrenta, mas estamos avançando”, comemora.

O vice-prefeito Tião da Zaeli reforçou que o Município já sente melhorias, mas que o saneamento básico exige investimentos estruturais e de longo prazo. “Estamos avançando com apoio do governo do Estado, que tem nos ajudado com novos motores e bombas. Acreditamos que até dezembro teremos uma melhora significativa na distribuição de água. Mas a solução definitiva será com a concessão pública, como Cuiabá fez, garantindo investimentos privados para resolver de forma definitiva a questão do esgoto e da água em Várzea Grande”, afirmou.

A parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado também foi destacada pela secretária adjunta de Planejamento e Gestão da Seplag, Karol Martimiano. “É uma alegria poder contribuir com esse momento tão marcante para Várzea Grande e para o DAE. O Ganha Tempo já registra mais de 99% de aprovação no atendimento, entre ótimo e bom, e agora com a chegada do DAE, ampliamos ainda mais os serviços oferecidos à população. Recebemos o DAE de portas abertas e com muita disposição em servir melhor os várzea-grandenses”, destacou.

O vereador Raul Curvo, que acompanhou a inauguração, comemorou o retorno do atendimento ao bairro. “Essa é uma grande conquista para a comunidade do Cristo Rei. Hoje, estamos recebendo um espaço melhor, com mais conforto, melhor recepção e atendimento de qualidade. É uma vitória da população.”, disse.

Com a nova unidade no Cristo Rei, o DAE dá mais um passo em direção à modernização do atendimento e reforça seu compromisso com a melhoria do saneamento na cidade, beneficiando diretamente milhares de moradores.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT