DAE irá notificar empresa por atraso na obra da adutora no bairro Paiaguás

Vice-prefeito reforçou o comprometimento da atual gestão municipal com o desenvolvimento, focando sempre a atração de investimentos para a geração de empregos e renda ao várzea-grandenses

O vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli (PL), participou do lançamento do Encontro Centro-Oeste dos Supermercadistas, Atacadistas, Distribuidores, Indústria e Food Service (ExpoEcos), na última segunda-feira (14), no auditório da Fecomércio, em Cuiabá.

Tião destacou a importância da ExpoEcos 2025, ressaltando o crescimento do evento a cada edição. “Desde que começamos a realizar a feira observamos um crescimento expressivo. Isso mostra a sua força, se consolida como um espaço estratégico para a realização de negócios, recepção de grandes empresas e consumidores, além de promover a aproximação entre todos os setores da cadeia alimentícia”, afirmou.

E frisou: “Várzea Grande, na gestão Flávia-Tião, está focada e preza pelo desenvolvimento econômico e fará com que a cidade seja mais atrativa para os empresários, inclusive ao setor atacadista, ao setor de supermercados, entre outros. Nosso foco é fazer com que nosso Município atraia esses investimentos para ter mais emprego e mais renda”, conta Tião.

A feira de negócios do setor de alimentos, bebidas e serviços será realizada entre os dias 12 e 14 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal, na capital, com a participação de 100 expositores. São esperadas cerca de 20 mil pessoas nos três dias de evento, com uma movimentação financeira estimada em R$ 100 milhões e a geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos durante a realização da feira.

A realização da feira é uma parceria da Associação de Supermercados de Mato Grosso (ASMAT), Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (AMAD), Sindicato do Comércio Atacadista Distribuidor de Mato Grosso (Sincad-MT) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT