DAE lança 2º Concurso em Educação Ambiental para alunos da Rede Municipal

A água é um recurso finito e essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Devido sua importância no dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU), além de instituir o Dia Mundial da Água, divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água.

Com esse olhar, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande(SMECEL) lançaram nesta terça feira, Dia mundial da água, o 2º Concurso em Educação Ambiental com o tema: ‘Uso consciente e sustentável da água na rede de ensino de Várzea Grande’.

A exemplo do que ocorreu no anterior, o 2º Concurso em Educação Ambiental é estendido a todos os alunos da rede municipal e dividido em três modalidades: CBAC: Desenho colorido criado manualmente pelos alunos papel A4 com lápis de cor, caneta colorida ou giz de cera; 4 º e 5º anos: Desenho colorido criado manualmente pelos alunos papel A4 com lápis de cor, caneta colorida ou giz de cera e 6º ao 9º ano: Redação; poesia ou poema com no máximo 25 linhas criado manualmente pelos alunos.

De acordo com o diretor-presidente do DAE, Carlos Alberto Simões de Arruda, no concurso organizado o ano passado foram avaliados os trabalhos de mais de 5.400 estudantes de 34 escolas municipais participantes. “O sucesso da primeira edição do concurso propiciou um olhar diferente das crianças para com o meio ambiente e para o uso racional da água. O projeto foi tão frutuoso que as parcerias foram ampliadas, o que é motivo de grande satisfação. É preciso que esse trabalho de conscientização seja contínuo para que o uso racional da água e os cuidados com o meio ambiente se tornem parte da rotina de todos”, afirmou.

O período de inscrição dos alunos para a participação no concurso acontece de 22 de março à 13 de abril de 2022. A premiação contará com certificados para todos os alunos participantes pré-selecionados nas escolas e medalhas para todos os competidores finalistas de cada modalidade. Serão premiados ainda com mochilas para os que ficarem em terceiro lugar, tablet para os segundos colocados e bicicleta para os vencedores de cada modalidade. As escolas participantes receberão certificados digitais.

O secretário Silvio Fidelis disse que o concurso permite as reflexões e construções de saberes pelos alunos, desenvolvimento de competências e habilidades, ampliando o exercício de cidadania e sustentabilidade por toda a comunidade escolar. “A primeira edição do Concurso de Educação Ambiental foi um sucesso, com a participação de muitos alunos de várias escolas. Este ano deveremos ter um engajamento bem maior pelo esforço dos professores, gestores e de nossa equipe de Educação Ambiental da Smecel que trabalha durante todo o ano as ações destacando a importância do meio ambiente e da sustentabilidade” destacou.