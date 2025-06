DAE oficializa adesão à Ager em evento nesta terça-feira (1º), às 10h

Além do servidor, que sabe que pode contar com o salário em conta no mês trabalhado, Moretti frisa a importância e o reflexo dessa obrigação no giro da economia local

A Prefeitura de Várzea Grande pagou, nesta segunda-feira (30), o salário dos servidores municipais. A gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – frisa que é um compromisso da gestão quitar as folhas salariais dos servidores dentro do mês trabalhado.

“Precisamos honrar cada compromisso feito e pagar rigorosamente em dia os salários dos servidores municipais é um destes. São eles quem realizam o atendimento direto a nossa população, por isso merecem reconhecimento e valorização. Estamos simplesmente cumprindo nossa missão como gestores”, afirmou a prefeita.

Além do servidor, que sabe que pode contar com o salário em conta no mês trabalhado, Moretti frisa a importância e o reflexo dessa obrigação no giro da economia local. “O salário dos trabalhadores é fundamental para girar a economia do nosso Município e é nosso dever mantê-lo em dia. E sempre que pudermos, será pago de forma antecipada. Fora a garantia do equilíbrio das contas e do orçamento doméstico das famílias desses nossos servidores, essa quitação sempre antes da virada do mês, traz garantias de fluxo de caixa ao comércio em geral, movimentando as lojas, os supermercados, as vendas de eletrodomésticos, o comércio dos bairros, enfim, a folha do funcionalismo gira a roda da economia de Várzea Grande”, pontua Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT