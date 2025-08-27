Várzea Grande
DAE participa do 5º Mutirão de Cidadania Social no Jardim Maringá
A autarquia levará a campanha Regularize Já, que oferece condições especiais para negociação de débitos, com parcelamento em até 36 vezes e descontos que podem chegar a 97% em juros e multas
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) estará presente no 5º Mutirão de Cidadania Social, que acontece no próximo sábado, 30 de agosto. O evento é promovido pelo deputado estadual Wilson Santos (PSD) e pelo vereador Charles da Educação (UB), e tem como objetivo aproximar a população dos serviços públicos gratuitos, com atendimentos e orientações nas áreas de saúde, educação, assistência social, cidadania, cultura e lazer.
A ação será realizada das 07h30 às 12h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no Jardim Maringá, no grande Parque do Lago.
O DAE vai disponibilizar todos os serviços do setor comercial, incluindo emissão de segunda via de faturas, solicitação de novas ligações de água, reativações de cavaletes, registro de reclamações e pedidos de vistoria. Além disso, a autarquia levará a campanha Regularize Já, que oferece condições especiais para negociação de débitos, com parcelamento em até 36 vezes e descontos que podem chegar a 97% em juros e multas.
Com a participação no mutirão, o DAE reforça seu compromisso em facilitar o acesso da população aos serviços de água e esgoto, contribuindo para a regularização de pendências e ampliando o diálogo com a comunidade várzea-grandense.
Cartões do Ser Família serão entregues no dia 1º de setembro em VG
A entrega será realizada das 8h às 16h, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal Maggi, no Centro da cidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio de Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que, entre os dias 1º e 5 de setembro, os novos beneficiários do Programa Ser Família poderão realizar a retirada dos cartões.
A entrega será no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal Maggi, no Centro da cidade.
Os cartões poderão ser retirados das 8h às 16h. A entrega será feita exclusivamente ao titular, que deverá apresentar um documento oficial com foto no momento da retirada. O cartão já estará disponível com a recarga do mês de agosto, permitindo o uso imediato pelos beneficiários.
COMO CONSULTAR O CADASTRO? – Os moradores que realizaram a pré-inscrição podem conferir se foram contemplados acessando o site da Secretaria Estadual de Assistência Social (Setasc) e informando o número do CPF. Após a pesquisa, será exibido se o cadastro foi deferido, aprovado, ou, recusado.
As inscrições foram abertas em 28 de junho e encerradas em 9 de julho. Durante esse período, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu mutirões nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) para auxiliar a população no processo. A expectativa é que mais de 5 mil famílias do Município sejam beneficiadas.
O PROGRAMA SER FAMÍLIA – Criado pelo governo do Estado, o SER Família atende famílias com Cadastro Único atualizado e renda per capita de até R$ 218,00, priorizando aquelas que não recebem o Bolsa Família.
Os cartões são divididos em modalidades como SER Família, SER Família Criança, SER Família Idoso, SER Família Inclusivo e SER Família Indígena, conforme a necessidade de cada núcleo familiar.
Entre os critérios para participação estão: famílias chefiadas por mulheres, residentes em áreas de risco, presença de pessoas com deficiência ou doenças graves, idosos acima de 60 anos, adolescentes em medida socioeducativa, dependentes químicos em tratamento, vítimas de violência doméstica e integrantes de comunidades tradicionais.
Para garantir a permanência no benefício, é fundamental manter o Cadastro Único atualizado nos CRAS.
Moretti e deputado Botelho discutem recursos para Várzea Grande
Encontro, na manhã de hoje (27), reforçou a parceria entre Prefeitura e Assembleia Legislativa para garantir novos investimentos para a cidade
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL) e a Secretária Municipal de Saúde, Deisi Bocalon, se reuniram hoje (27) com o deputado estadual Eduardo Botelho (UB), em sua residência do parlamentar. O encontro teve a finalidade de discutir a viabilidade de novas emendas voltadas às áreas da Saúde e da Infraestrutura no Município.
Durante a conversa, a prefeita destacou a necessidade de ampliar os investimentos para garantir melhorias no atendimento à população. O deputado Eduardo Botelho reafirmou seu compromisso em destinar recursos, reforçando que a Saúde é uma das prioridades do seu mandato.
A secretária Deisi Bocalon também ressaltou que os recursos oriundos das emendas são fundamentais para fortalecer o SUS e assegurar avanços na estrutura da rede de saúde de Várzea Grande.
O deputado, que é ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ouviu atentamente as exposições, e se comprometeu a buscar recursos para contribuir com a nova gestão municipal. Novas reuniões deverão ser agendadas nos próximos meses.
“MT une alta produtividade e preservação ambiental para ser exemplo no Brasil e no mundo”, afirma governador em exercício
Capacitação inédita do SUS reforça resolução histórica que garante atendimento integral a vítimas de violações de direitos humanos
Projeto promove participação social na atenção à saúde do homem no SUS
Judiciário de MT movimenta mais de 10 mil processos ambientais em razão da Semana da Pauta Verde
Feira de artesanato na Assembleia Legislativa reforça campanha Agosto Lilás contra o feminicídio
Polícia Civil reúne 117 policiais em seminário sobre investigação de crimes contra mulheres em Cuiabá
A Polícia Civil realiza, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), o seminário “Investigação de Delitos Cometidos Contra Mulheres Por...
Polícia Civil lamenta falecimento de pai de investigador lotado em Campinápolis
A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhor, Alexandre Rodrigues da Silva, de 78 anos, pai do investigador, Oséias Nogueira...
Polícia Civil deflagra operação em Tapurah e prende quatro foragidos da Justiça
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (27.8), no município de Tapurah (433 km a médio norte de Cuiabá), a primeira...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
