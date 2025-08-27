DAE participa do 5º Mutirão de Cidadania Social no Jardim Maringá

A entrega será realizada das 8h às 16h, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal Maggi, no Centro da cidade

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio de Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que, entre os dias 1º e 5 de setembro, os novos beneficiários do Programa Ser Família poderão realizar a retirada dos cartões.

A entrega será no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal Maggi, no Centro da cidade.

Os cartões poderão ser retirados das 8h às 16h. A entrega será feita exclusivamente ao titular, que deverá apresentar um documento oficial com foto no momento da retirada. O cartão já estará disponível com a recarga do mês de agosto, permitindo o uso imediato pelos beneficiários.

COMO CONSULTAR O CADASTRO? – Os moradores que realizaram a pré-inscrição podem conferir se foram contemplados acessando o site da Secretaria Estadual de Assistência Social (Setasc) e informando o número do CPF. Após a pesquisa, será exibido se o cadastro foi deferido, aprovado, ou, recusado.

As inscrições foram abertas em 28 de junho e encerradas em 9 de julho. Durante esse período, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu mutirões nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) para auxiliar a população no processo. A expectativa é que mais de 5 mil famílias do Município sejam beneficiadas.

O PROGRAMA SER FAMÍLIA – Criado pelo governo do Estado, o SER Família atende famílias com Cadastro Único atualizado e renda per capita de até R$ 218,00, priorizando aquelas que não recebem o Bolsa Família.

Os cartões são divididos em modalidades como SER Família, SER Família Criança, SER Família Idoso, SER Família Inclusivo e SER Família Indígena, conforme a necessidade de cada núcleo familiar.

Entre os critérios para participação estão: famílias chefiadas por mulheres, residentes em áreas de risco, presença de pessoas com deficiência ou doenças graves, idosos acima de 60 anos, adolescentes em medida socioeducativa, dependentes químicos em tratamento, vítimas de violência doméstica e integrantes de comunidades tradicionais.

Para garantir a permanência no benefício, é fundamental manter o Cadastro Único atualizado nos CRAS.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT