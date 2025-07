DAE-VG abre processo seletivo com salários de até R$ 2.965 e inicia nova fase de profissionalização

Edital prevê cadastro reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade, sem custo para a autarquia

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) publicou, nesta semana, o edital de seu novo Processo Seletivo Simplificado. O certame vai formar cadastro reserva para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com salários que variam de R$ 1.520,16 a R$ 2.965,61, com acréscimo legais cabíveis, conforme o cargo. A seleção será realizada pelo Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC) e não gera custos para a autarquia.

O diretor-presidente do DAE-VG, Zilmar Dias, destacou o compromisso da gestão com a valorização do serviço público e a responsabilidade com o uso do dinheiro público: “Estamos iniciando um novo ciclo no DAE, com foco em planejamento, qualidade no atendimento e seriedade na gestão. Este processo é mais um passo para garantir profissionais capacitados e um serviço eficiente à população.”

As inscrições ficam abertas de 9 a 31 de julho de 2025, exclusivamente no site do INQC (concursos.inqc.org.br). As taxas são de R$ 45 (nível fundamental), R$ 50 (nível médio e técnico) e R$ 55 (nível superior). A seleção será feita por análise de títulos, com caráter eliminatório e classificatório.

Os salários variam conforme o cargo, sendo:

Ensino Fundamental: R$ 1.520,16

Ensino Médio/Técnico: R$ 1.652,36

Ensino Superior: até R$ 2.965,61

Mais do que um processo de contratação, o seletivo é parte de um plano maior de reestruturação do DAE-VG. Com a adesão à Ager e a preparação para a modelagem da futura concessão dos serviços de água e esgoto no Município, a autarquia dá passos concretos rumo a um serviço mais eficiente, moderno e transparente.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT