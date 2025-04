DAE-VG amplia guichês de atendimento durante recesso do feriado de 1º de Maio

Ação integra pacote de melhorias no relacionamento com o cidadão, que também inclui o lançamento do canal 0800

A unidade comercial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) estará fechada a partir de amanhã, 1º de maio, em razão do feriado nacional do Dia do Trabalhador. O atendimento ao público permanecerá suspenso também na sexta-feira (02/05) – ponto facultativo – e no sábado (03/05), com retorno das atividades normais na segunda-feira (05/05).

Aproveitando o período de recesso, o DAE dará início a uma importante melhoria na estrutura de atendimento presencial: a ampliação de dois novos guichês, totalizando oito pontos de atendimento, sendo que dois deles serão destinados exclusivamente ao atendimento preferencial, voltado aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

A ação faz parte de um pacote de melhorias no atendimento ao cidadão, que também incluiu recentemente o lançamento do canal 0800 707 4442, voltado para reclamações, denúncias, pedidos de caminhão-pipa, solicitações diversas e emissão da segunda via da conta de água. O canal funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e tem o objetivo de tornar o contato entre o DAE e a população mais direto, acessível e resolutivo.

Segundo o diretor-presidente do DAE/VG, Sandro Azambuja, a ampliação dos guichês representa mais do que uma mudança física: é um avanço no compromisso com o atendimento humanizado.

“Estamos aproveitando o fechamento para realizar essa obra sem prejudicar os usuários. Com mais guichês, especialmente para o público prioritário, melhoramos o fluxo, diminuímos o tempo de espera e oferecemos mais conforto e dignidade a quem procura nossos serviços.”

O DAE/VG segue comprometido em oferecer um atendimento mais eficiente, estruturado e próximo da população, aliando tecnologia, infraestrutura e acolhimento para garantir melhores serviços de abastecimento e saneamento em Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT