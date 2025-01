DAE-VG inicia manutenção na ETA Cristo Rei para normalizar abastecimento

Reunião com o governador em Exercício consolidou as parcerias já em curso entre Estado e Município e reafirmou a vontade ampliar os trabalhos em conjunto em prol da população

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), juntamente com os secretários, Deisi Bocalon (Saúde) e Celso Luiz Pereira (Viação e Obras Públicas), se reuniu nesta sexta-feira (24), com o governador em Exercício, Otaviano Pivetta (Republicanos), para discutir pautas referentes à saúde pública municipal, como a Casa de Parto, Casa do Autista, e um terreno para a construção de um novo hospital público. Durante a reunião os gestores apresentaram alguns projetos e destacaram a importância de cada um deles para a população várzea-grandense.

Moretti disse que a reunião foi positiva porque, mais uma vez, sua gestão teve a oportunidade de discutir de forma mais ampla projetos e ações voltados à saúde pública. “Viemos aqui pedir uma área na região do aeroporto para instalarmos equipamentos públicos, aproveitamos para discutir a regulação da Casa de Parto, para começar a funcionar, e que é importante para as nossas mães”, destacou.

A prefeita se bastante satisfeita pela receptividade que o município de Várzea Grande vem tendo por parte do governo de Mato Grosso. “Sem dúvida nenhuma, estamos com as portas abertas e eu estou surpreendida com a maneira com que governo do Estado está vindo para o nosso município e ajudando os várzea-grandenses. Contribuindo com o desenvolvimento da cidade e criando condições para que Estado e Município possam ofertar serviços públicos de melhor qualidade”. A Chefe do Executivo Municipal, que está há pouco mais de 20 dias no cargo, pontuou que desde que assumiu, toda semana tem tido uma agenda no governo do Estado. “Seja a nossa equipe vindo até o Centro Político, seja a equipe do Estado indo até Várzea Grande. Temos de fato parcerias consolidadas e quem ganha é sempre o várzea-grandense”.

O governador em Exercício, Otaviano Pivetta, disse após o encontro que todas as pautas tratadas serão apresentadas ao governador Mauro Mendes para conhecimento e estudos de viabilidade. Ele não descartou o apoio do governo do Estado, e disse que novas reuniões devem ocorrer posteriormente.

Flávia fez questão de destacar que ao assumir a prefeitura se deparou com uma situação caótica na saúde e que a saúde passou a ser prioridade, com o mesmo peso que tem tratado a questão do abastecimento de água. “A secretária Deisi Bocalon tem atuado firmemente nas pautas da secretaria municipal de Saúde e tem participado de reuniões técnicas, especialmente junto ao secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Estamos apresentando as demandas do setor na busca de melhorias e sendo prontamente atendidos pelo Estado”.

Participaram da reunião o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, técnicos do Estado e do Município e representantes do Centro de Equoterapia.

