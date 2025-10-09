Várzea Grande
DAE-VG inicia testes de vazão e projeta alternativas de abastecimento à região
Resultados devem ser entregues ainda nesta semana
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE) deve receber, ainda nesta semana, o laudo técnico sobre a vazão do poço localizado no bairro São Simão. Como o diretor-presidente da autarquia, Zilmar Dias, o poço teve a obra concluída em 2024, mas até então não havia sido formalmente repassado ao DAE.
“A partir do laudo técnico, que será emitido por uma empresa especializada, será possível conhecer as condições de fornecimento desse poço para então, passarmos – se houver viabilidade – para a fase de implantação de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema e da distribuição de água na região”, explicou.
Ainda como pontuou Zilmar, o DAE vai cercar toda a área onde estão instalados os equipamentos públicos, instalar o quadro de energia, colocar a bomba e, assim, iniciar o fornecimento de água para toda a população do São Simão.
Entretanto, caso o poço não apresente vazão suficiente para atender à demanda local, o DAE já estuda uma alternativa: a interligação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Imigrantes até a região do São Simão. Esse novo projeto contempla a construção de aproximadamente 6 quilômetros de adutora, que também poderá beneficiar o bairro Paiaguás.
Segundo o presidente, o DAE pretende buscar apoio do governo do Estado em relação aos recursos destinados à execução da obra. “Será necessário elaborar o projeto e buscar o financiamento junto ao Estado para garantir a ampliação da rede de abastecimento”, explicou.
A medida faz parte dos esforços da atual gestão para garantir o fornecimento regular de água tratada aos moradores de Várzea Grande, especialmente nas regiões em crescimento populacional acelerado.
Várzea Grande
Câmara de Várzea Grande reconhece excelência nos serviços prestados pela Coordenadoria de Iluminação Pública
“Não consigo nada sozinho: minha equipe também merece todo o reconhecimento”, agradeceu o servidor homenageado, Odorico Raimundo da Costa
O plenário da Câmara Municipal de Várzea Grande entregou, ontem (7), Moção de Aplausos ao senhor Odorico Raimundo da Costa, coordenador de Iluminação da cidade, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. A Moção é de autoria do vereador Calistro Lemos do Nascimento.
Odorico, que tem 62 anos e atua há 14 anos na Prefeitura, destacou sua trajetória e a importância do trabalho em equipe. “Desde 2011 venho trabalhando intensamente, e hoje, com o apoio do secretário Lucas Ribeiro Ductievicz e do nosso amigo Plácido Neto, tenho autonomia para desenvolver o trabalho da Coordenadoria. Após 15 anos, receber esta Moção de Aplauso é motivo de muita alegria e gratidão. Não consigo nada sozinho: minha equipe também merece todo o reconhecimento.”
Em nome da prefeita Flávia Moretti, o secretário Lucas Ribeiro afirmou. “É uma satisfação reconhecer Odorico e toda a sua equipe. O trabalho deles é fundamental para manter a iluminação pública de Várzea Grande eficiente e segura, beneficiando toda a comunidade.”
A Moção de Aplausos simboliza não apenas o reconhecimento individual, mas também a valorização do trabalho coletivo, reforçando a dedicação e o compromisso com a cidade.
Várzea Grande
Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta quarta-feira, 8 de outubro
Vinte e três localidades estão recebendo frentes de trabalho hoje
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação do “VG em Ação” desta quarta-feira (8).
As equipes estão mobilizadas em diferentes regiões da cidade, realizando limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito e semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e demais ações de zeladoria.
Limpeza e zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Avenida 31 de Março
• Bairro Cabo Michel – poda e retirada de entulho
• Bairro Celestino Henrique
• Bairro Jardim Alá – poda e retirada de entulho
• Bairro Jardim Glória II – poda e retirada de entulho
• Bairro Jardim Ipanema
• Bairro Mapim
• Bairro Planalto Beira Rio
• Bairro Vila São João
• EMEB Ten. Waldemiro Delgado
• Parque Tanque do Fancho
• Parque Jardim das Oliveiras
• Parque São João
• Praças Sarita Baracat e Nossa Senhora do Carmo
• Prefeitura de Várzea Grande – Pátio
• Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável
Roçada e transporte
• Bairro Jardim das Oliveiras
• Bairro Jardim Ipanema
• Bairro Parque São João
• Bairro Planalto Beira Rio
• Bairro Hélio Ponce de Arruda
Iluminação pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)
• Bairro Jardim das Flores
• Bairro Jardim Eldorado
A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população várzea-grandense.
