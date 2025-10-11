DAE-VG realiza palestra sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

Na manhã desta sexta-feira (10), o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) realizou uma importante palestra voltada à preservação, orientação e conscientização sobre o câncer de mama, com foco tanto nas mulheres quanto nos homens. A ação, promovida junto aos servidores do setor comercial e consumidores presentes no local, integra as atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à luta contra o câncer de mama e à valorização da saúde preventiva.

Durante o encontro, foram abordadas informações essenciais sobre a importância do diagnóstico precoce, os sinais de alerta da doença e as formas de acesso aos exames preventivos, como a mamografia e o autoexame. O objetivo foi incentivar todos a adotarem hábitos de autocuidado e acompanhamento médico regular, fundamentais para aumentar as chances de cura.

Um dos momentos mais emocionantes da manhã foi o depoimento da servidora Ana Laura, que compartilhou sua trajetória de superação. Ela enfrentou o câncer de mama, passou por todo o tratamento e hoje comemora sua recuperação.

A diretora comercial do DAE-VG, Egiane, destacou a relevância de ações como essa dentro do ambiente de trabalho.

“Mais do que uma campanha, o Outubro Rosa é um movimento de conscientização. Queremos que nossas servidoras e servidores estejam bem informados e saibam que a prevenção é o melhor caminho. O DAE-VG se preocupa com o bem-estar de todos e continuará promovendo iniciativas que incentivem o cuidado com a saúde”, afirmou.

O evento reforçou o compromisso do DAE-VG com a valorização da vida e a promoção da saúde, estimulando o diálogo, a empatia e a informação como ferramentas de transformação social.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT