Dançarinos de Várzea Grande colecionam vitórias em competições internacionais

Das modalidades individuais que estão em disputa sairão atletas que vão representar Mato Grosso no nacional

O ginásio poliesportivo Fiotão, em Várzea Grande, foi palco da abertura dos Jogos Estudantis Mato-grossenses, ontem (18), e contou a presença do vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL). Participam do certame 38 municípios, representados por dirigentes e atletas. O evento conta com mais de 1.700 alunos, que disputam as categorias individuais.

São modalidades masculinas e femininas, na categoria A e B, que são elas: Atletismo, Atletismo adaptado, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Natação, Taekwondo, Wrestling (Luta Livre), Karatê e Tiro Com Arco. O encerramento será no dia 20 de julho.

O certame é realizado em parceria entre Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), por meio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL).

Tião da Zaeli parabenizou a organização dos jogos e o esforço para realização do evento no Município, “ao secretário Cleiton (SMECEL), e também ao secretário Davi Moura (Secel), obrigado por estarem aqui conosco e a todos que vão de estar envolvidos neste evento. Que tenhamos sucesso. Que o nosso município de Várzea Grande seja a casa de todos vocês, atletas e dirigentes de cada cidade mato-grossense”, enfatizou.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer da SECEL, Davi Moura, falou da importância do esporte para agregar qualidade de vida aos alunos que disputam os jogos. “O esporte transforma, e para ganhar espaço e destaque, nesse mundo competitivo, que não é fácil. Daqui vão sair os representantes de Mato Grosso nos campeonatos nacionais. Então a gente torce para que dê tudo certo com o futuro de cada um desses jovens atletas”, destacou Davi Moura.

Em seu discurso, o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Cleiton Marino Santana, parabenizou o trabalho de todas as 38 delegações presentes na abertura do estudantil mato-grossense. “É importante que possamos trabalhar para que esse evento tenha todo o sucesso. Hoje acolhemos todas essas delegações e desejo a todos boa sorte nesses jogos estudantis”, declarou o secretário.

Além do Fiotão, os ginásios, Antônio Sotero de Almeida localizado no Parque do Lago e o Centro de Iniciação ao Esporte, Danilo Nascimento de Souza Campos -CIE, no bairro Asa Bela, serão palco das disputas. As provas de natação serão na piscina da Escola Militar Miguel Baracat no bairro Parque Sábia.

Todas as provas de atletismo serão realizadas no COT da UFMT, e a ginástica no CTGA do bairro Morada do Ouro 2, em Cuiabá.

Vale destacar ainda, o empenho da Prefeitura, por meio da SMECEL, em garantir a cada delegação, qualidade no transporte, alimentação, alojamento dos atletas e delegações, e dos árbitros, ambos de outros municípios de Mato Grosso.

AMBULÂNCIAS – Em cada polo dos Jogos Estudantis Escolares haverá uma unidade móvel de saúde disponível, com dois profissionais: enfermeiro e técnico de enfermagem, para atendimento caso necessário, de atletas, equipes de apoio técnico ou até mesmo público em geral, para os primeiros socorros e o encaminhamento, se necessário, para pronto atendimento mais próximo.

SEGURANÇA – Garantindo a integridade dos alunos, professores e arbitragem, serão destinados em cada polo, duas viaturas, sendo uma da Policia Militar (PM) e uma da Guarda Municipal (GMVG), garantindo a segurança e mobilidade no evento.

TRANSPORTE – Os atletas e dirigentes, alojados nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), poderão se deslocar por meio de vans ou micro-ônibus, disponibilizados pela Prefeitura de Várzea Grande até os locais de competição.

REFERÊNCIA EM ACOMODAÇÃO – Oito escolas da rede municipal, sendo elas: EMEB Eunice Cesar de Mello, EMEB Gonçalo Domingos de Campos (CAIC), EMEB Napoleão José da Costa, EMEB Tenente Abílio da Silva Moraes, EMEB Maria das Graças, EMEB Abdala José de Almeida, EMEB Emanuel Benedito de Arruda e EMEB Ângela Jardim Botelho, estão à disposição das delegações das cidades participantes dos jogos. As escolas irão receber cerca de 1.300 atletas.

Participaram da cerimônia de abertura no Fiotão, os superintendentes do Município, Héliton Gomes de Esporte e Lazer, Rafael Medeiros de Gestão, Leandro Manduca de Cultura, Edu Sá de Turismo, Majô Dias – Pedagógica, e os superintendentes da SECEL, Marcelo Cruz de Eventos Esportivos e Gisela Sampaio de Politicas Esportivas e Lazer, os vereadores Charles da Educação e sargento Galibert, além de outras autoridades.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT