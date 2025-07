Daniel Monteiro cobra fim do travamento na construção civil em Cuiabá e alerta para desemprego no setor

Débora Inácio - Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A afirmação é da vereadora Michelly Alencar (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, durante pronunciamento na sessão desta terça-feira (1º). Ela destacou a importância do 1º Fórum de Saúde Digital de Mato Grosso, do qual participou. O evento, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), reuniu profissionais de todo o país para debater soluções tecnológicas voltadas à saúde pública.

Com o tema “Desafios e oportunidades na saúde pública”, o fórum discutiu assuntos como telessaúde, inteligência artificial, controle de políticas públicas na era digital, transformação digital em Mato Grosso e a atuação do TCU na fiscalização da saúde digital no Brasil.

Para Michelly, o evento representa um passo estratégico rumo à modernização dos serviços públicos de saúde.

“Não há dúvidas de que a tecnologia é o caminho mais eficiente para garantir a qualidade dos serviços públicos. Discutir diretrizes que orientem um uso ético, eficiente e inclusivo das ferramentas digitais é fundamental para construirmos uma saúde pública mais moderna, acessível e de qualidade”, afirmou.

A programação do evento, encerrada nesta terça-feira, incluiu painéis, debates e a apresentação de experiências bem-sucedidas, como o telediagnóstico de eletrocardiograma e projetos voltados à saúde mental. Também foi apresentada a Política Estadual de Saúde Digital, com propostas para ações estruturantes e critérios de fiscalização.

Michelly Alencar ressaltou a relevância de Cuiabá sediar um evento desse porte, reunindo gestores de todo o estado e do país, conselheiros do Tribunal de Contas e representantes do Ministério Público.

“Foi muito importante ver os desafios que temos pela frente para digitalizar os processos e avançarmos olhando para o futuro, com a expectativa de ver o SUS valorizado e fortalecido. Aproveito para agradecer ao Dr. Milton Matos, promotor da saúde, pelo trabalho sério e pela parceria na fiscalização e no acompanhamento das políticas públicas”, destacou.

Apesar do otimismo em relação à tecnologia, a parlamentar lembrou que Cuiabá ainda enfrenta dificuldades concretas na área da saúde.

“Dos 39 medicamentos que estavam em falta, hoje restam seis. Isso mostra que estamos avançando, mas é inegável que os problemas que enfrentamos hoje são reflexo dos abismos deixados pela gestão anterior. Se não fosse todo esse passivo, já poderíamos ter resolvido muitos desses problemas. Mas seguimos firmes, trabalhando para garantir que a saúde da nossa população seja tratada com seriedade e responsabilidade”, finalizou.

A vereadora reforçou o compromisso em buscar soluções tanto no campo da inovação tecnológica quanto no enfrentamento das demandas urgentes da saúde pública em Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT