Daniel Monteiro realiza sessão em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Diego Nunes | Assessoria do vereador Daniel Monteiro

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na noite desta quarta-feira (5), uma sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente no dia 20 de novembro. A cerimônia, requerida e presidida pelo vereador Daniel Monteiro (Republicanos), reuniu autoridades, lideranças e representantes do movimento negro. Aproximadamente 70 pessoas foram homenageadas com moções de aplausos pelo trabalho em prol da igualdade racial e do combate ao racismo.

Durante seu discurso, o vereador Daniel Monteiro destacou que o momento vai além da celebração — é uma oportunidade de reflexão sobre o impacto do racismo estrutural na sociedade brasileira.

“Eu não consigo nem chamar hoje de celebração. Eu acho que é um momento de reflexão para entendermos como o racismo permeia todas as áreas da sociedade. Basta observarmos: negros são minoria nos espaços de poder, mas maioria nos presídios e nas periferias. Isso é resultado de séculos de escravidão e desigualdade. Não precisamos nos culpar pelo passado, mas temos a obrigação moral de agir para corrigir as distorções e construir um futuro mais justo e igualitário”, afirmou o republicano.

O parlamentar também ressaltou que o racismo afeta desde cedo o desenvolvimento das crianças negras e defendeu políticas públicas que garantam oportunidades iguais.

“Quando trabalhei na Seduc, percebi que a taxa de alfabetização na idade certa era menor entre as crianças negras. Isso mostra que o racismo estrutural afeta o aprendizado desde o início da vida escolar, refletindo nas condições sociais futuras”, completou.

A ex-prefeita de Cuiabá, Jacy Proença, também participou da solenidade e elogiou a iniciativa do vereador.

“Homens e mulheres do movimento negro têm dado uma contribuição significativa nessa luta. É importante pautar esse tema nesta Casa de Leis, não apenas para reconhecer o trabalho de quem atua pelo combate ao racismo, mas também para reforçar a necessidade de ações concretas que promovam igualdade com equidade”, destacou.

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) parabenizou Daniel Monteiro pela realização da sessão e relembrou que sempre defendeu a manutenção anual do evento.

“É uma alegria retornar a este parlamento e ver a continuidade dessa homenagem. Quando fui vereador, lutávamos para garantir que a sessão da Consciência Negra acontecesse todos os anos. Tudo o que se fizer em homenagem a esse povo que foi tão injustiçado ainda é pouco”, concluiu o parlamentar.

A sessão solene reforçou o compromisso do vereador com o debate sobre igualdade racial e valorização da cultura negra.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT