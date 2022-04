Data de 8 de abril será ponto facultativo e segmento econômico pode funcionar na capital

Um dos mais tradicionais espaços públicos de lazer da Capital vai ganhar um visual ainda mais cuiabano. Localizada na região central, a Praça Santos Dumont está passando por um completo processo de revitalização. O espaço contará com inúmeras novidades, como as pinturas de figuras que representam a história, cultura, fauna e flora de Cuiabá.

“É mais um espaço que vai ganhar uma nova ‘cara’, mas sem abrir mão do rico passado da nossa Cuiabá. Uma obra com o padrão de qualidade da gestão Emanuel Pinheiro e com o toque de embelezamento da primeira-dama Márcia Pinheiro. Com toda certeza, daqui umas semanas a população vai poder desfrutar de uma estrutura linda, confortável e segura”, explica o prefeito Emanuel Pinheiro.

O pacu, o tuiuiú, a manga, o pilão, o ganzá, viola de cocho, a canoa no Rio Cuiabá, e o colorido dos tecidos de chita embelezam os quintais da cidade são algumas das figuras retratadas nas muretas de concreto que cercam as árvores existentes no local. As pinturas são feitas pelas mãos do artista plástico regional Regis Gomes.

Segundo o artista, as pinturas alcançam cerca de 17 muretas, cada uma com elementos diferentes, mas totalmente ligados à cultura e costumes cuiabanos. Para ele, que é nascido no bairro Araes, ter sua arte exposta em uma das praças mais antigas da cidade é motivo de muito orgulho e felicidade.

“Nasci na década de 70 e pude viver o berço da cultura cuiabana. Nesses 33 anos de profissão, é isso que procura retratar nas minhas obras. Sou cuiabano e ter meu trabalho reconhecido é emocionante. A cada pintura, consigo ver a satisfação do povo e, por isso, agradeço essa parceria com a Prefeitura, que deixa de buscar um artista de fora para valorizar quem é da nossa terra”, destaca Regis.

A OBRA

A revitalização da Praça Santos Dumont recebe o investimento aproximado de R$ 550 mil e foi iniciada em setembro de 2021. Conforme o cronograma montado, a obra deve ser concluída e entregue à população neste mês de abril, como parte da programação de comemoração do aniversário de 303 anos de Cuiabá.

O projeto de modernização da praça foi elaborado e é executado pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A ideia do Município é reestruturar uma das estruturas mais frequentadas da cidade, assegurando um local repaginado, mas sem abrir mão da preservação de todo o valor histórico que o espaço carrega.

O trabalho no espaço de lazer abrange atividades como construção de um novo piso, criação de vagas de estacionamento, instalação de iluminação de LED, jardinagem, colocação de bancos e lixeiras. Além disso, está em construção no centro da praça uma fonte luminosa que embelezará ainda mais o equipamento público.