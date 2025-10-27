Várzea Grande
Davi Almeida Franco
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, lamentam o falecimento de Davi Almeida Franco, de 9 anos, filho da servidora do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG),Angela Maria.
O menor foi vítima de um incidente ao andar de bicicleta e ser atingido por uma linha de cerol, popularmente conhecida como linha chilena, na região do pescoço.
O velório acontece na Capela
Santo Antônio e sepultamento no Cemitério Parque Cuiabá.
A Prefeitura e o DAE-VG, expressam suas condolências e solidariedade aos amigos e seus familiares.
Procon de Várzea Grande realiza campanha de conscientização sobre acompanhantes em consultas
O Programa de Proteção de Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-VG) esteve em unidades públicas e privadas de Várzea Grande realizando uma campanha de conscientização sobre a lei estadual 11.852/2022 que dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde.
Conforme a coordenadora do Procon, Carolina Moreira, é fundamental o cumprimento da legislação para evitar crimes.
“É de extrema importância garantir esse direito às mulheres para garantir sua segurança e sua integridade. É preciso reforçar cada vez mais, nas unidades públicas e privadas, sobre a legislação, como também orientar as pacientes para que tenham seu direito preservado”, disse Carolina.
Durante as visitas, os servidores do Procon fixaram cartazes orientativos em locais visíveis. “É um dever de todos garantir a segurança das mulheres. Intensificamos ainda mais essa campanha de conscientização, durante o período do outubro rosa”, conta Moreira.
Várzea Grande
Produtora de Várzea Grande diversifica produção com plantio de maracujá
A produtora Ana Lúcia Morais de Souza, moradora da comunidade São Miguel, no Sadia 3, em Várzea Grande, deu um novo passo em sua trajetória na agricultura familiar. Reconhecida pela premiada produção de queijos artesanais, doces e derivados de leite, esta semana ela inicia uma nova fase com o plantio de mudas de maracujá da variedade BRS FB 200, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), e Empaer.
No total, 150 mudas foram entregues à produtora por meio da Unidade Estratégica Local (UEL), fortalecendo o projeto de diversificação produtiva e estimulando o desenvolvimento da fruticultura em Várzea Grande. As mudas foram trazidas do município de Nova Brasilândia, referência na produção da variedade BRS FB 200, que é de alta produtividade e se adapta bem ao clima da região.
“Essa é uma nova etapa para mim. Sempre trabalhei com leite e seus derivados, mas agora quero ampliar a produção e investir no maracujá. A gente aprende todos os dias e, com o apoio da prefeitura e da Empaer, dá pra ir além. Estou muito animada para ver os primeiros frutos”, conta Ana Lúcia, entusiasmada com a novidade.
O secretário de Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, explica que o projeto integra as ações da pasta voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar.
“Nosso objetivo é expandir a fruticultura entre os produtores de Várzea Grande, diversificando a produção e gerando novas fontes de renda. O caso da Ana Lúcia é um ótimo exemplo, ela já tem uma produção consolidada de queijos e agora começa a cultivar maracujá, agregando valor e sustentabilidade à propriedade”, destaca Amorim.
Segundo o secretário, o plantio do maracujá é inédito no município. A expectativa é que, em seis a sete meses, os primeiros frutos estejam prontos para a colheita. Os parreirais têm vida produtiva de cerca de dois anos, mas a própria produtora poderá multiplicar as mudas a partir das primeiras plantas, ampliando a área cultivada e servindo de modelo para outros agricultores.
O coordenador de Desenvolvimento Rural da secretaria, Leandro Luiz da Silva, e o extensionista da EMPAER, Edson Benedito da Silva ressaltam que o incentivo à fruticultura tem um importante papel social e econômico.
“Estamos buscando alternativas de cultivo que tragam retorno rápido e possam ser absorvidas pelas cooperativas locais e pelo PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O maracujá é uma fruta com alto valor agregado, que tem mercado garantido e abre novas oportunidades de negócio para os produtores familiares”, explica Leandro.
A produção de Ana Lúcia já tem destino certo, será destinada à Coopeveg, cooperativa que fornece alimentos para a merenda escolar do município. O excedente poderá ser comercializado livremente, ampliando a renda da família e fortalecendo a economia local.
“Essa parceria entre a SEMMADRS, Empaer e produtores como a Ana Lúcia mostra o potencial da agricultura familiar várzea-grandense. É assim, com apoio técnico e incentivo à diversificação, que vamos consolidar um novo ciclo produtivo no município”, conclui o secretário Ricardo Amorim.
Economia & Finanças
