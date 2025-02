“De longe, essa é a gestão que mais fez por Campo Verde”, afirma prefeito

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 35 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta sexta-feira (21.2), em Cuiabá. Com o suspeito, que acumula passagens pelo mesmo crime, a PM apreendeu 13 tabletes de maconha e porções de pasta base de cocaína.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da base de segurança do bairro Ribeirão do Lipa recebeu denúncia anônima sobre uma distribuidora de bebidas que funcionava como ponto de venda de drogas. Ainda segundo as informações, na frente do estabelecimento havia uma residência abandonada que servia como depósito das drogas.

Os policiais do 10º BPM foram ao endereço informado e encontraram quatro pessoas no local, sendo que três delas fugiram e não foram localizadas. Um suspeito foi abordado e se apresentou como dono da distribuidora.

Nas buscas pelo local, os militares encontraram os tabletes de maconha e porções de pasta base, além de folhas de caderno com anotações sobre a venda das drogas.

O suspeito foi checado pelos policiais, sendo identificado com outras passagens policiais por tráfico. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT