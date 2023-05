De maneira lúdica, crianças recebem noções de cidadania e aprendem como funciona a Prefeitura Municipal de Cuiabá

Transformar crianças em cidadãos conscientes é o principal objetivo do evento realizado nesta quarta-feira (10), na EMEB Francisval de Brito, localizada no bairro Coophamil, em Cuiabá. A ação, alusiva à Semana Municipal da Transparência, instituída pela lei nº 5.853/2014, foi organizada pela Controladoria Geral do Município, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e colaboração da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), Secretaria de Meio ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS) e Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA).

Durante o evento, os alunos tiveram acesso a informações sobre a administração pública, atividades pedagógicas de forma lúdica, com o objetivo de divulgar os canais de prestação de contas do Executivo, incluindo o Portal Transparência e o Portalzinho da Patrulha. Eles também aprenderam sobre regras de trânsito, controle de doenças e cuidados com os animais, promovendo as culturas de controle interno da gestão pública e o exercício da cidadania. Todos estavam muito animados e participaram ativamente das atividades.

Para o diretor da EMEB Francisval de Brito, Roberto Pereira de Oliveira, este tipo de atividade é importante para os alunos terem as primeiras noções sobre cidadania e sobre como funciona a Prefeitura. “Eles aprendem como funciona toda a organização, qual é o papel do prefeito, dos secretários, dos vereadores, qual é a função de cada um dele, dentro deste processo para manter a cidade organizada, limpa e produtiva para todos”, comentou. A escola tem atualmente 570 alunos, do 1º ao 5º ano.

A coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Saúde, Marcela Guimarães, objetivo é levar a questão da cidadania para o conhecimento das crianças no ambiente escolar, com a junção de outros atores para dizer como são investidos os recursos públicos. Esse projeto é muito importante para que as crianças tenham noção do que acontece fora do ambiente escolar, o que se torna um conhecimento significativo. Isso faz parte da política de educação em Cuiabá, essa troca de conhecimentos que as crianças não têm no dia a dia, de como funciona a máquina pública”, explicou.

Hélio Santos, controlador geral do município disse que a busca pela consolidação de uma gestão transparente é fundamental para elevar o nível de confiança do cidadão na administração municipal. “Quando buscamos este trabalho no desenvolvimento de políticas estratégicas de transparência, de prestação de contas e de participação social, aproximamos o poder público da sociedade, o que vem ao encontro dos interesses da sociedade, que acabam justificando a própria existência do poder público. E para aumentar essa capacidade de colaboração, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Controladoria Geral do Município desenvolveu a Semana da Transparência, onde trabalhamos basicamente com quatro macro atividades, que seriam a promoção de palestras destinadas aos alunos e à sociedade em geral, a promoção de concursos de desenho e redação com temas voltados à transparência, combate à corrupção, ética e cidadania e controle social, a confecção de murais sobre a importância da participação da sociedade no acompanhamento e fiscalização da gestão pública, além de promoção de peças teatrais, por meio do trabalho desenvolvido pela Semob a Secretaria de Meio Ambiente, a Zoonoses e a Secretaria de Educação, com quem temos uma parceria duradoura. Tudo isso contribui para consolidar cada vez mais a gestão pública como uma administração transparente. Estamos muito bem nos rankings das capitais em transparência e buscamos, com o apoio do prefeito, cada dia mais consolidar Cuiabá como uma gestão transparente”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT