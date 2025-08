Decisão judicial garante Home Care e custeio de energia à criança com cardiopatia em MT

O corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador José Luiz Leite Lindote, recebeu na tarde desta terça-feira (5 de agosto) uma comitiva da comarca de Tapurah, que apresentou demandas relacionadas à estrutura do Judiciário na região. A principal solicitação foi a instalação de uma nova vara judicial.

A comitiva foi composta por representantes do Poder Executivo e da advocacia, e contou com a presença do vice-governador do Estado, Otaviano Pivetta, e da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso. Também participaram o prefeito de Tapurah, Álvaro Galvan, a presidente da OAB dos municípios de Lucas do Rio Verde, Tapurah e Itanhangá, Danusa Oneda, e diversos advogados da região.

Durante o encontro, os participantes destacaram a importância de ampliar a estrutura da comarca para garantir maior celeridade na tramitação dos processos e melhor atendimento à população. O corregedor agradeceu a visita e se comprometeu a analisar a viabilidade da solicitação.

“É fundamental ouvir diretamente as lideranças locais e compreender a realidade vivida pelas comarcas do interior. A Corregedoria está aberta ao diálogo e comprometida com o fortalecimento da Justiça em todo o Estado”, afirmou o desembargador José Luiz Leite Lindote.

Ao final da reunião, os representantes agradeceram pela receptividade e pela atenção dispensada pelo corregedor.

