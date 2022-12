Decreto amplia prazo e contribuintes poderão negociar tributos até quinta-feira (29) no Mutirão de Conciliação Fiscal 2022

Acreditar e trabalhar para acontecer. Foi assim, que eu e minha equipe fizemos o sonho sair do papel e se materializar com a criação do Hospital Municipal e Pronto-Socorro “Dr Leony Palma de Carvalho”, em 28 de dezembro de 2018, com a entrega da estrutura física.

Foi a partir desta data, que a nossa gente recebeu o que tanto esperava: mais humanização da saúde pública, para pacientes de Cuiabá e de municípios do interior do estado de Mato Grosso, pois aqui todos são acolhidos.

O HMC não representa apenas o avanço na área da saúde, mas sim o respeito e a dignidade com a vida humana. Com a implantação de serviços nunca existentes no Sistema Único de Saúde (SUS), padrão hospital privado para as famílias baixa renda, que não dispõem de um plano particular de saúde.

O HMC é pioneiro no tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, considerado o divisor de águas na medicina, porque evita amputações e sequelas em decorrência de queimaduras e traumas.

Além desse serviço, à unidade oferece muitos outros que são referências no estado de Mato Grosso. Como o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) e o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOX), ambos funcionam dentro do HMC.

Com a criação do Hospital Municipal de Cuiabá, os setores evoluíram na qualidade dos serviços prestados, com incremento dos recursos humanos, melhoria estrutural, mobiliários, aumento no número de profissionais e melhoria das bases de informações.

Outro destaque do HMC é o heliponto, para receber com mais rapidez pacientes vítimas das mais diversas patologias, que estão distantes. Além de facilitar o transporte de órgãos para a realização de transplantes em outras localidades. Em Mato Grosso, somente o Hospital Municipal de Cuiabá tem heliponto.

Na parte tecnológica, a hemodinâmica é um equipamento raro nos hospitais públicos, mas é disponibilizado no HMC, e vem salvando vidas de pacientes provenientes de patologias neurológicas.

Além deste, todos os equipamentos do HMC são de última geração e servem para realizar vários outros exames como a tomografia computadorizada, raio x, ultrassonografia, eco doppler, endoscopia, colonoscopia, serviços laboratoriais de análises clínicas e modernos centros cirúrgicos.

Tenho muito orgulho de mudar o cenário da saúde pública com a ampliação de novos leitos hospitalares e o aumento da capacidade de atendimento. A estrutura do HMC compreende 315 leitos, sendo 225 leitos de enfermaria adulto, 30 leitos de enfermaria pediátrica, 50 leitos de UTIs adulto e 10 leitos de UTIs pediátricos.

Nesses quatro anos de existência, o HMC carrega consigo o título de mais novo e moderno hospital de Mato Grosso e um dos três melhores hospitais públicos do país, segundo o Ministério da Saúde, no quesito infraestrutura. A unidade hospitalar é referência em ortopedia, traumatologia, neurocirurgia e cirurgias em gerais. E são mais de 10 especialidades médicas no ambulatório para atender a nossa querida população.

Como gestor, sinto-me realizado, pois quando assumi a prefeitura de Cuiabá, em 2017, priorizei a saúde da nossa gente já que o antigo pronto-socorro não possuía estrutura adequada. E a construção de um novo hospital e pronto-socorro foi necessária para humanizar o atendimento das pessoas.

Estou feliz, por deixar o meu legado para a minha querida Cuiabá, com a ampliação da oferta dos serviços, que resultou na redução da fila de espera por consultas e cirurgias eletivas.

Dedico o HMC a toda a nossa gente, e divido o aniversário do Hospital Municipal de Cuiabá, parabenizando toda a gestão municipal, a diretoria da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que gere o hospital, bem como os servidores da unidade que tanto se dedicam em prol dos usuários do SUS.

Esses quatro anos de entrega da obra física do HMC é a celebração da minha gestão, e a conquista é de todos nós.

Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá.