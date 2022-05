Decreto de 2006 traz necessidade de autorização para captar imagem de unidades de conservação

Os adolescentes da internação masculina e feminina, do Centro de Atendimento Socoeducacional (Case), se juntaram nesta sexta-feira (20.05), pela primeira vez, para o plantio de 500 mudas de árvores no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Esta foi a segunda etapa do projeto, iniciado no ano passado, para a recuperar as margens da nascente do córrego que abastece o Parque das Águas.

Antes do plantio, os internos participaram de uma palestra sobre preservação e recuperação do meio ambiente, sustentabilidade e técnicas de plantio de mudas arbóreas. No ano passado, três adolescentes participaram da primeira etapa do plantio de cerca de 120 mudas e, desta vez, foram 20 os internos envolvidos na ação.

A ideia de envolver os menores no projeto partiu do secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, que acredita na construção de cidadãos. “A ideia é fazer com que os adolescentes reflitam sobre a importância da preservação do meio ambiente e o legado que podemos deixar para as futuras gerações. O plantio de árvores é de suma importância para a manutenção da vida”.

A ideia deu certo. Um dos adolescentes, que participou do plantio no ano passado, ao chegar ao local procurou saber como estavam as mudas que ele havia plantado anteriormente e confessou que se envolveu com o projeto. “Eu estou aqui pela segunda vez e é gratificante, porque a gente quer saber do crescimento da planta e contribuir com o próximo é praticamente uma terapia”, disse Muriel.

A secretária adjunta de Justiça (Saju), Lenice Silva dos Santos Barbosa, contou que a ideia surgiu a partir da necessidade de recuperação da nascente que abastece o lago do Parque das Águas. “As construções aqui levantadas acabaram degradando a nascente, mas nossa ideia é transformar esse espaço em um bosque com a contribuição dos adolescentes”, lembrou.

Foram plantadas diferentes espécies de árvores frutíferas e nativas, para contribuir com a fauna e a flora da nascente. “Por se tratar de uma nascente urbana, trouxemos algumas espécies nativas e frutíferas, como amora, acerola, caju, angico, calabura e ipês, para sustentar o solo e atrair a fauna local”, explicou a engenheira florestal do projeto Verde Novo, Rosana Carnaíba.

O presidente do Instituto Ação Verde, Adilson Valera Ruiz, lembrou o significado que cada uma dessas árvores representará aos adolescentes envolvidos. “O que a gente traz para os meninos é a prática, poder plantar, ver a planta crescer e enxergar os benefícios para a sociedade. Então, essas plantas terão um simbolismo forte e é muito importante na vida de cada um deles”, explicou.

O vice-governador, Adriano Piveta, prestigiou o plantio, juntamente com os secretários, Alexandre Bustamante, Lenice Santos e parceiros envolvidos na ação. O projeto é uma iniciativa da Saju, em parceria com o Tribunal de Justiça, por meio do Juizado Volante Ambiental (Juvam), Instituto Ação Verde, projeto Verde Novo e Rumo Logística.