Decreto municipal proíbe caixas de som em praias do Rio de Janeiro

Os moradores da capital paulista contam, a partir de hoje (26), com mais um Poupatempo na cidade. Será a primeira unidade a oferecer serviços de forma digital e sem a necessidade de agendamento para utilização. Com capacidade de 850 atendimentos por dia, o posto oferece totens de autoatendimento, computadores e tablets, para que os usuários concluam suas solicitações de maneira autônoma. Além disso, disponibiliza wifi para quem preferir realizar serviços do próprio celular. Colaboradores estarão de prontidão para auxiliar e tirar dúvidas dos cidadãos.

Segundo o governo, este é o sétimo Poupatempo da cidade de São Paulo e o primeiro a contar com atendimento presencial do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) do estado, órgão responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas várias modalidades da engenharia, agronomia e geociências, além de tecnologia. Para ter acesso a serviços presenciais, o interessado deve agendar o atendimento no site do Crea.

“A parceria com o órgão também se estende aos atendimentos eletrônicos. Junto com a abertura do Poupatempo, o Crea-SP começa a oferecer duas opções de atendimento pelos canais digitais do programa: Consulta de Autenticidade de Certidão, para quem quer saber se um profissional está em dia com o conselho, o que lhe permite exercer a profissão, e a emissão da Certidão de Registro e Quitação de Anuidade, exclusiva para profissionais atendidos pelo órgão”, informou o governo estadual.

Além dessas, estão disponíveis nos canais digitais do Poupatempo serviços relacionados ao Departamento de Trânsito (Detran-SP), Instituto de Identificação Criminal, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, Secretaria da Educação e à Companhia de Saneamento Básico do estado, entre outros. No total, são aproximadamente 200 serviços disponibilizados no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

“Quando assumimos, tínhamos 70 poupatempos no estado. Nós vamos, no começo de maio, inaugurar o posto 140. Em três anos, mais que dobramos o número de postos. Nós também saímos de cinco serviços no celular para 200. Cada vez mais, os serviços digitais estão na palma da mão com eficiência, rapidez e transparência, que é o mais importante no serviço público”, disse o governador Rodrigo Garcia.

Localizada na sede do Crea-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.059, em Pinheiros, a unidade atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.