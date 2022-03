Decreto Municipal reafirma cuidados necessários diante da pandemia da Covd-19

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd iniciou os trabalhos na rede municipal, atendendo a 32 escolas de Várzea Grande neste primeiro semestre de 2022. As ações do programa irão contemplar cerca de 1.200 estudantes no município.

O Programa desenvolvido pela Polícia Militar nas escolas em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conta neste ano com a participação de 5 instrutores: CB PM Rafaela Gomes da Silva, SD PM Christielly Daiane da Silva Botelho, CB PM Marcelo Luz Leite Pereira, CB PM Carlos Rodrigues de Souza e CB PM Romoaldo Sousa da Silva.

De acordo com o instrutor CB PM Romoaldo, com a presença do policial militar dentro da escola as crianças e a comunidade escolar sentem-se mais seguras e, ao mesmo tempo, que a ação de suspeitos no entorno da escola é inibida. “O Proerd desenvolve um trabalho ostensivo, preventivo, pedagógico e especializado dentro da escola e na comunidade local, tornando-se um educador das crianças, da comunidade escolar e também dos pais. O policial militar que também é um instrutor atua como um mediador de conflitos e previne o comportamento violento de alguns alunos”, explicou.

Segundo o coordenador do Proerd, junto a Smecel, professor José Vieira, o Proerd é um programa aplicado pela Polícia Militar nas escolas públicas e particulares em todo território brasileiro. O objetivo do Programa é orientar os estudantes a tomarem decisões seguras e responsáveis por meio das aulas com os policiais militares que são instrutores altamente capacitados. “O instrutor do Proerd precisa ter um perfil para trabalhar em sala de aula e, antes de fazer o curso do Proerd, o policial militar passa por uma entrevista com o Coordenador Estadual do Proerd e uma psicóloga”, informou.

O secretário Silvio Fidélis destacou que nas escolas que o Proerd atua no município de Várzea Grande é possível avaliar uma mudança significativa no comportamento das crianças que foram atendidas pelo Programa. O policial militar atua como um referencial na vida dos estudantes.

“Neste semestre estarão sendo atendidas 32 escolas da rede municipal de Várzea Grande, contemplando aproximadamente 1200 alunos. A parceria entre Polícia Militar e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer segue em 2022 formando mais jovens conscientes para a vida, evitando as drogas, a violência e garantindo uma educação de qualidade no município de Várzea Grande“, finalizou.