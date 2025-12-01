Dedetização DEA Cuiabá

Cinco criminosos, envolvidos em um roubo a residência em que uma família foi feita refém, em Tangará da Serra, foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1º.12), em rápida ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, no município.

As diligências iniciaram após um familiar das vítimas acionar a Polícia Civil, informando sobre o roubo em andamento e que as vítimas estavam sendo mantidas reféns pelos criminosos dentro da casa, sendo submetidas a tortura física e psicológica.

Com base nas informações passadas, imediatamente a equipe da Polícia Civil foi até o local, onde conseguiram flagrar três dos criminosos no interior da residência, com camisetas amarradas na cabeça e portando armas de fogo.

Os policiais civis conseguiram realizar a prisão em flagrante dos suspeitos e a apreensão de duas armas de fogo, sendo dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32. Na sequência, os policiais receberam informações de que outros dois criminosos que também participavam do roubo haviam fugido do local.

Diante dos fatos, foi solicitado o apoio da Polícia Militar que realizou a prisão dos outros dos suspeitos nas proximidades. Com eles, foram encontradas, joias, dinheiro e outros pertences subtraídos da vítima.

Durante o roubo, os criminosos subtraíram cerca de R$ 15 mil em espécie e, por meio de ameaças, obrigaram as vítimas a fornecer as senhas de aplicativos bancários nos celulares, realizando transferências eletrônicas. O grupo também levou joias e outros pertences de valor.

Além das duas armas de fogo utilizadas no crime, a ação policial resultou na apreensão de grande parte do dinheiro roubado, celulares e joias, subtraídos das vítimas.

Os cinco suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Tangará da Serra, onde foram interrogados e autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar possível participação de outros envolvidos e apurar se o grupo está relacionado a outros crimes na região.

Segundo o delegado Ivan Albuquerque, a expressiva apreensão de drogas nos últimos meses têm provocado uma mudança de atuação dos faccionados, que passaram a migrar para crimes de roubo diante do enfraquecimento das ações criminosas. “Esse tipo de crime não vai prosperar em Tangará da Serra”, afirmou o delegado.

Fonte: PM MT – MT