SEGURANÇA
Dedetização DEA Cuiabá
A Polícia Civil comunica que o prédio da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), localizado na Avenida Dante de Oliveira, no Bairro Planalto, em Cuiabá, passará por dedetização nesta terça-feira (02.12), das 08h às 14h.
Diante disso, não haverá expediente na unidade nesta terça-feira, retomando o atendimento nesta quarta-feira (03.12).
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito de esfaquear um idoso de 88 anos, em Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá). A vítima sofreu uma perfuração na barriga e foi encaminhada para uma unidade de saúde.
As equipes foram acionadas para se deslocarem até uma residência no bairro Jardim Monte Líbano. A filha da vítima relatou que o suspeito, de 36 anos, teria arremessado pedras contra a sua casa e no para-brisa do veículo que estava na garagem.
Na ocasião, o homem também invadiu o local e desferiu uma facada em seu pai, sem motivo aparente. Após o atentado, ele retornou para a quitinete onde reside, situada aos fundos da casa da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o idoso até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Os policiais militares identificaram e localizaram o suspeito, que aparentemente estava sob surto psicótico. O envolvido apresentou resistência, agrediu os militares e proferiu ameaças de morte, sendo contido em seguida com técnicas e armamentos não letais.
O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícias Civil e Militar prendem cinco criminosos envolvidos em roubo com reféns em Tangará da Serra
Cinco criminosos, envolvidos em um roubo a residência em que uma família foi feita refém, em Tangará da Serra, foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1º.12), em rápida ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, no município.
As diligências iniciaram após um familiar das vítimas acionar a Polícia Civil, informando sobre o roubo em andamento e que as vítimas estavam sendo mantidas reféns pelos criminosos dentro da casa, sendo submetidas a tortura física e psicológica.
Com base nas informações passadas, imediatamente a equipe da Polícia Civil foi até o local, onde conseguiram flagrar três dos criminosos no interior da residência, com camisetas amarradas na cabeça e portando armas de fogo.
Os policiais civis conseguiram realizar a prisão em flagrante dos suspeitos e a apreensão de duas armas de fogo, sendo dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32. Na sequência, os policiais receberam informações de que outros dois criminosos que também participavam do roubo haviam fugido do local.
Diante dos fatos, foi solicitado o apoio da Polícia Militar que realizou a prisão dos outros dos suspeitos nas proximidades. Com eles, foram encontradas, joias, dinheiro e outros pertences subtraídos da vítima.
Durante o roubo, os criminosos subtraíram cerca de R$ 15 mil em espécie e, por meio de ameaças, obrigaram as vítimas a fornecer as senhas de aplicativos bancários nos celulares, realizando transferências eletrônicas. O grupo também levou joias e outros pertences de valor.
Além das duas armas de fogo utilizadas no crime, a ação policial resultou na apreensão de grande parte do dinheiro roubado, celulares e joias, subtraídos das vítimas.
Os cinco suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Tangará da Serra, onde foram interrogados e autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar possível participação de outros envolvidos e apurar se o grupo está relacionado a outros crimes na região.
Segundo o delegado Ivan Albuquerque, a expressiva apreensão de drogas nos últimos meses têm provocado uma mudança de atuação dos faccionados, que passaram a migrar para crimes de roubo diante do enfraquecimento das ações criminosas. “Esse tipo de crime não vai prosperar em Tangará da Serra”, afirmou o delegado.
Fonte: PM MT – MT
Energisa-MT reforça compromisso contra a violência de gênero
Governo de MT promove 513 praças e oficiais e entrega viaturas ao Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (2)
Mutirão Interligue Já incentiva conexão de imóveis à rede de esgoto
Mais de 100 mil pessoas são alcançadas com ações educativas de trânsito em 2025
Jovens do Projeto ECOar conhecem ações do Espaço Caliandra
Segurança
Dedetização DEA Cuiabá
A Polícia Civil comunica que o prédio da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), localizado na Avenida Dante de Oliveira, no...
Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito...
Polícias Civil e Militar prendem cinco criminosos envolvidos em roubo com reféns em Tangará da Serra
Cinco criminosos, envolvidos em um roubo a residência em que uma família foi feita refém, em Tangará da Serra, foram...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
Saúde6 dias atrás
Brasil e Reino Unido abrem Simpósio Internacional de Uma Só Saúde
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
Política3 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES3 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop