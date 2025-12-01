Connect with us

SEGURANÇA

Dedetização DEA Cuiabá

Publicado em

01/12/2025

A Polícia Civil comunica que o prédio da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), localizado na Avenida Dante de Oliveira, no Bairro Planalto, em Cuiabá, passará por dedetização nesta terça-feira (02.12), das 08h às 14h.

Diante disso, não haverá expediente na unidade nesta terça-feira, retomando o atendimento nesta quarta-feira (03.12).

Fonte: Policia Civil MT – MT

Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra

Published

2 horas atrás

on

01/12/2025

By

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito de esfaquear um idoso de 88 anos, em Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá). A vítima sofreu uma perfuração na barriga e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

As equipes foram acionadas para se deslocarem até uma residência no bairro Jardim Monte Líbano. A filha da vítima relatou que o suspeito, de 36 anos, teria arremessado pedras contra a sua casa e no para-brisa do veículo que estava na garagem.

Na ocasião, o homem também invadiu o local e desferiu uma facada em seu pai, sem motivo aparente. Após o atentado, ele retornou para a quitinete onde reside, situada aos fundos da casa da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o idoso até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os policiais militares identificaram e localizaram o suspeito, que aparentemente estava sob surto psicótico. O envolvido apresentou resistência, agrediu os militares e proferiu ameaças de morte, sendo contido em seguida com técnicas e armamentos não letais.

O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Fonte: PM MT – MT

SEGURANÇA

Polícias Civil e Militar prendem cinco criminosos envolvidos em roubo com reféns em Tangará da Serra

Published

2 horas atrás

on

01/12/2025

By

Cinco criminosos, envolvidos em um roubo a residência em que uma família foi feita refém, em Tangará da Serra, foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1º.12), em rápida ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, no município.

As diligências iniciaram após um familiar das vítimas acionar a Polícia Civil, informando sobre o roubo em andamento e que as vítimas estavam sendo mantidas reféns pelos criminosos dentro da casa, sendo submetidas a tortura física e psicológica.

Com base nas informações passadas, imediatamente a equipe da Polícia Civil foi até o local, onde conseguiram flagrar três dos criminosos no interior da residência, com camisetas amarradas na cabeça e portando armas de fogo.

Os policiais civis conseguiram realizar a prisão em flagrante dos suspeitos e a apreensão de duas armas de fogo, sendo dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32. Na sequência, os policiais receberam informações de que outros dois criminosos que também participavam do roubo haviam fugido do local.

Diante dos fatos, foi solicitado o apoio da Polícia Militar que realizou a prisão dos outros dos suspeitos nas proximidades. Com eles, foram encontradas, joias, dinheiro e outros pertences subtraídos da vítima.

Durante o roubo, os criminosos subtraíram cerca de R$ 15 mil em espécie e, por meio de ameaças, obrigaram as vítimas a fornecer as senhas de aplicativos bancários nos celulares, realizando transferências eletrônicas. O grupo também levou joias e outros pertences de valor.

Além das duas armas de fogo utilizadas no crime, a ação policial resultou na apreensão de grande parte do dinheiro roubado, celulares e joias, subtraídos das vítimas.

Os cinco suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Tangará da Serra, onde foram interrogados e autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar possível participação de outros envolvidos e apurar se o grupo está relacionado a outros crimes na região.

Segundo o delegado Ivan Albuquerque, a expressiva apreensão de drogas nos últimos meses têm provocado uma mudança de atuação dos faccionados, que passaram a migrar para crimes de roubo diante do enfraquecimento das ações criminosas. “Esse tipo de crime não vai prosperar em Tangará da Serra”, afirmou o delegado.

Fonte: PM MT – MT

