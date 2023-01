Dedicação e conhecimento técnico resultam na produção média de 30 mil mudas de árvores por mês

Uma mistura de conhecimento técnico com dedicação, cuidado e delicadeza. Essa é a receita básica utilizada na produção média de 30 mil mudas de árvores, por mês, que acontece no Horto Florestal Tote Garcia. A ação é coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), que possui no local uma equipe especializada para desenvolver cada uma das etapas do processo.

O trabalho é contínuo e, somente aos domingos, não é realizado. Quem chega no Horto nas primeiras horas do dia já consegue notar a movimentação dos servidores. O resultado é a geração de milhares de mudas de espécies nativas como pateira, aroeira, jacarandá; espécies frutíferas como manga, goiaba, caju, jabuticaba, acerola, limão; e espécies ornamentais como ixora, pingo de ouro, palmeira, e ipês de cores variadas.

“Nossa equipe conta com uma bióloga, um engenheiro florestal, e outros servidores que fazem todo trabalho de coleta e semeadura para a produção das mudas nativas, frutíferas e ornamentais. São espécies tradicionais do cerrado de Mato Grosso e adequadas para suportar o clima quente da nossa Cuiabá”, explica o coordenador administrativo do Horto Florestal, Janilso Martins.

O processo de geração das mudas é dividido em dois tipos, dependendo de cada espécie: por semeadura ou por estaquia. O primeiro procedimento consiste na produção a partir da semente, colocadas em pequenos sacos preenchidos com terra preta, onde irão germinar. O segundo utiliza ramos, que também são postos nos recipientes para se desenvolver e, posteriormente, ajudar na arborização e embelezamento da cidade.

Após passar pela semeadura ou estaquia, os recipientes com as futuras árvores são acomodados em um setor chamado berçário. Neste local, ficam alguns meses recebendo cuidados diários, até a germinação e, então, são transferidas para o espaço denominado viveiro, onde ficam expostas ao sol. No total, todo esse processo leva cerca de quatro meses até que as mudas estejam prontas para o plantio.

O diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite, explica que as mudas produzidas no Horto Florestal chegam a todas as regiões da cidade, seja por meio da distribuição feita à população ou pelo próprio plantio executado pela empresa pública. Ele reforça que as espécies ornamentais são produzidas exclusivamente para utilização em ações de jardinagem realizadas nas praças, parques, canteiros das avenidas e outros equipamentos públicos.

“As ornamentais são as únicas que não são colocadas para doação. As demais estão à disposição da população de maneira muito fácil. Não precisa fazer agendamento. É só ir até o Horto, das 7h às 11h, onde é feita uma requisição rápida e, imediatamente, o cidadão é encaminhado para retirar. No entanto, quando se trata de uma alta quantidade, para algum evento, por exemplo, é preciso pegar uma autorização na Limpurb”, pontua Júnior Leite.